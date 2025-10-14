كشف محمود عبادة زيدان، المرشح لمجلس النواب عن دائرة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، عن رؤيته لإحياء القطاع الصناعي والتعليمي في الدائرة.

وقال خلال حواره في برنامج "الطريق إلى البرلمان" الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي عبر منصات "مصراوي"، إن قلعة الغزل والنسيج في كفر الدوار تمثل إرثًا صناعياً عريقاً، مشيرًا إلى أن أمريكا كانت تستورد ملابسها من كفر الدوار منذ عام 1980.

وأضاف زيدان أن إحياء هذه القلعة الصناعية يتطلب توفير عدة مقومات، مؤكداً أن أبرزها إنشاء مدرسة فنية تطبيقية متخصصة في الغزل والنسيج، لتأهيل الشباب على أحدث التقنيات في هذا المجال.

وتابع المرشح لمجلس النواب عن دائرة كفر الدوار: "نحن نخطب احتياجات المجتمع المحيط بنا، مفيش معنى إني أطلب من شاب في كفر الدوار العمل في السياحة بينما منطقته تشتهر بالصناعة"، مشدداً على أهمية توجيه التعليم لخدمة متطلبات السوق المحلي.

وأشار إلى ضرورة توسعة المدينة الصناعية في كفر الدوار، موضحاً أن النمو الكبير في المصانع القائمة يستدعي توفير مساحات إضافية لاستيعاب التوسعات المستقبلية.

وأكد زيدان على أهمية إنشاء مدارس تجريبية لغات، قائلاً: "نحتاج لتأهيل شباب يتقن اللغات لتسويق منتجاتنا الزراعية والصناعية لجميع أنحاء العالم"، مشيراً إلى أن ذلك يمثل استكمالاً للرؤية الصناعية الشاملة.

وشدد محمود عبادة زيدان، المرشح لمجلس النواب عن دائرة كفر الدوار، على أن هذه المشاريع التعليمية والصناعية المتكاملة ستؤهل كوادر بشرية قادرة على قيادة دفة التنمية في كفر الدوار، وتسويق منتجاتها محليًا ودوليًا.



