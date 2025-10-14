أمطار وشبورة مائية ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة، بداية من غدًا الأربعاء حتى الأحد 19 أكتوبر.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

كما أشارت إلى تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشط حركة الرياح على بعض المناطق من خليج السويس وسرعة الرياح 30: 50 كم/ س، وارتفاع الأمواج من 1.5: 2.5 متر، وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف، وغير مؤثر.

وفرص أمطار خفيفة يوم الأربعاء على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، كما تنشط حركة الرياح من الأربعاء إلى الأحد على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.