وقّعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بروتوكول تعاون مع الشحنة الكهربائية برئاسة رجل الأعمال علي محمد سالم، وذلك خلال مراسم التوقيع التي أُقيمت، بمقر الأكاديمية، بحضور المفكر السياسي الكبير الدكتور مصطفى الفقي، ضيف شرف الفعالية، تقديرًا لمسيرته الفكرية والوطنية، إلى جانب اللواء توبولي لوبايا سفير زامبيا بالقاهرة.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار حرص الأكاديمية على دعم التعاون بين مؤسسات التعليم والقطاع الصناعي، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الكفاءات المؤهلة علميًا وعمليًا لمواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والتحول الرقمي.

وقّع البروتوكول عن الأكاديمية الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية، وعن شركة الشحنة الكهربائية رجل الأعمال علي سالم، رئيس مجلس الإدارة.

وخلال كلمته، أكد علي سالم، رئيس مجلس إدارة شركة الشحنة الكهربائية أن التعاون مع الأكاديمية العربية يمثل خطوة استراتيجية نحو ربط التعليم بسوق العمل، وإتاحة فرص حقيقية لتدريب وتأهيل الكفاءات الشابة في المجالات الهندسية والفنية، مشيرًا إلى أن شركة الشحنة الكهربائية تؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو أساس التنمية المستدامة.

وأوضح رجل الأعمال علي سالم أن الشركة تضع في مقدمة أولوياتها دعم الشباب وتنمية مهاراتهم الفنية والتقنية، بالتوازي مع تبني مشروعات الطاقة النظيفة والابتكار الصناعي، مشددًا على أن الشراكة مع الأكاديمية تأتي ضمن رؤية الشركة لتوسيع قاعدة الكفاءات المصرية القادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو تمكين الشباب وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا.

ويتضمن البروتوكول التعاون في عدد من المحاور، أبرزها تبادل المعلومات وإنشاء قاعدة بيانات مشتركة لخدمة الأبحاث العلمية، وتنظيم ورش عمل وندوات تدريبية مشتركة بين الطرفين، بمشاركة خبراء ومتخصصين من الجانبين، بما يعزز القدرات البحثية والفنية ويدعم منظومة الابتكار.

كما يشمل الاتفاق تنفيذ مشروعات بحثية وتطبيقية مشتركة بين الأكاديمية والشركة، تُسهم في تطوير تقنيات الطاقة الذكية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في مشروعات التحول الرقمي والطاقة المستدامة.

من جانبه، أعرب الدكتور إسماعيل عبدالغفار عن سعادته بتوقيع البروتوكول، مؤكدًا أن الأكاديمية العربية تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن شركة الشحنة الكهربائية تُعد نموذجًا متميزًا في الالتزام بالجودة والريادة، ودعم الكفاءات المصرية الشابة، وتطبيق أحدث المعايير في مجالات الطاقة المتقدمة.

كما أعرب الدكتور مصطفى الفقي عن تقديره للمستوى الرفيع من التنسيق بين الأكاديمية والشركة، مشيدًا بدور رجل الأعمال علي سالم في بناء جسور حقيقية بين الفكر الأكاديمي والتطبيق العملي، معتبرًا أن هذا النوع من التعاون يمثل نموذجًا وطنيًا للتكامل بين التعليم والصناعة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأكد سفير زامبيا بالقاهرة اللواء توبولي لوبايا تقديره لمبادرات التعاون المصري في مجالات التعليم والطاقة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الشراكات تسهم في دعم تبادل الخبرات بين الدول الأفريقية، وتعزز من مكانة مصر الإقليمية في مجالات التنمية والتكنولوجيا.

واختُتمت مراسم التوقيع بالتأكيد على استمرار التعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وشركة الشحنة الكهربائية، باعتباره نموذجًا يُجسّد التكامل بين مؤسسات التعليم والإنتاج، ويبرهن على قدرة المؤسسات الوطنية على صناعة المستقبل من خلال توظيف العلم لخدمة التنمية والمجتمع.