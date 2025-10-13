‎عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، جمعيتها العمومية العادية، ‎تحت شعار "متكاتفين لحماية حقوق الإنسان"، تأكيدًا على أهمية وحدة الصف داخل الحركة الحقوقية المصرية، واستلهامًا لروح التضامن الإنساني العالمي الذي يجمع كل المدافعين عن الكرامة والحرية والعدالة.

‎ناقشت الجمعية العمومية وأقرت التقريرين الفني والمالي عن فترة الولاية المنتهية من (2021-2025)، ووجهت خالص الشكر والتقدير إلى مجلس الأمناء والطاقم التنفيذي برئاسة المستشار عصام شيحة، رئيس المنظمة، تقديرًا لجهودهم في إدارة العمل الحقوقي خلال مرحلة.

‎وأعربت الجمعية العمومية عن امتنانها للأجيال التي أسهمت في مسيرة المنظمة منذ نشأتها، مستذكرةً بالعرفان اسم الراحل الدكتور حافظ أبو سعدة، أحد أبرز رموز الحركة الحقوقية المصرية ورئيس المنظمة الأسبق.

‎وشهدت الجمعية العمومية مشاركة 63 عضوًا من أعضاء المنظمة بنسبة ٩٣٪؜، وانتخاب مجلس أمناء جديد لولاية قادمة مدتها أربع سنوات، تنافس خلالها ٢٠ مرشحًا على المقاعد الخمسة عشر المخصصة للمجلس.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز كل من السادة:

‎1. المستشار/ عصام الدين أحمد طه شيحة.

‎2. الأستاذ/ علاء سيد كامل شلبي.

‎3. الأستاذ الدكتور/ مصطفى كامل السيد.

‎4. الأستاذ الدكتور/ ضياء يوسف رشوان.

‎5. الأستاذ/ سمير زكي إبراهيم.

‎6. الأستاذ الدكتور/ سلوي ممدوح ثابت.

‎7. الأستاذ/ أبو القاسم نوبي إبراهيم.

‎8. الأستاذ/ محمد عبدالوهاب فرج الله البجيجي.

‎9. النائبة/ امينه عبدالمؤمن محمد النقاش.

‎10. الأستاذ/ احمد سمير عبدالعزيز بدرة.

‎11. الأستاذة/ أسماء عيسي صلاح محمد.

‎12. الأستاذ/ خليل محمد عبد العليم العوامي.

‎13. الأستاذ/ مجدي حلمي عرمان.

‎14. الأستاذ/ احمد رضا محمود طلبة.

‎15. الأستاذ/ السيد إبراهيم مرسي إبراهيم.