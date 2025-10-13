يضم شيحة وحلمي والعوامي.. انتخاب مجلس أمناء جديد للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان
كتب : أحمد عبدالمنعم محمد السيد
عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، جمعيتها العمومية العادية، تحت شعار "متكاتفين لحماية حقوق الإنسان"، تأكيدًا على أهمية وحدة الصف داخل الحركة الحقوقية المصرية، واستلهامًا لروح التضامن الإنساني العالمي الذي يجمع كل المدافعين عن الكرامة والحرية والعدالة.
ناقشت الجمعية العمومية وأقرت التقريرين الفني والمالي عن فترة الولاية المنتهية من (2021-2025)، ووجهت خالص الشكر والتقدير إلى مجلس الأمناء والطاقم التنفيذي برئاسة المستشار عصام شيحة، رئيس المنظمة، تقديرًا لجهودهم في إدارة العمل الحقوقي خلال مرحلة.
وأعربت الجمعية العمومية عن امتنانها للأجيال التي أسهمت في مسيرة المنظمة منذ نشأتها، مستذكرةً بالعرفان اسم الراحل الدكتور حافظ أبو سعدة، أحد أبرز رموز الحركة الحقوقية المصرية ورئيس المنظمة الأسبق.
وشهدت الجمعية العمومية مشاركة 63 عضوًا من أعضاء المنظمة بنسبة ٩٣٪، وانتخاب مجلس أمناء جديد لولاية قادمة مدتها أربع سنوات، تنافس خلالها ٢٠ مرشحًا على المقاعد الخمسة عشر المخصصة للمجلس.
وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز كل من السادة:
1. المستشار/ عصام الدين أحمد طه شيحة.
2. الأستاذ/ علاء سيد كامل شلبي.
3. الأستاذ الدكتور/ مصطفى كامل السيد.
4. الأستاذ الدكتور/ ضياء يوسف رشوان.
5. الأستاذ/ سمير زكي إبراهيم.
6. الأستاذ الدكتور/ سلوي ممدوح ثابت.
7. الأستاذ/ أبو القاسم نوبي إبراهيم.
8. الأستاذ/ محمد عبدالوهاب فرج الله البجيجي.
9. النائبة/ امينه عبدالمؤمن محمد النقاش.
10. الأستاذ/ احمد سمير عبدالعزيز بدرة.
11. الأستاذة/ أسماء عيسي صلاح محمد.
12. الأستاذ/ خليل محمد عبد العليم العوامي.
13. الأستاذ/ مجدي حلمي عرمان.
14. الأستاذ/ احمد رضا محمود طلبة.
15. الأستاذ/ السيد إبراهيم مرسي إبراهيم.