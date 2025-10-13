لميس الحديدي: قمة شرم الشيخ تؤكد القيادة المصرية للمرحلة المقبلة

علقت الإعلامية لميس الحديدي على مجريات قمة السلام التي استضافتها شرم الشيخ، مؤكدةً أن انعقاد القمة في مصر وتزامنها مع وصول الرئيس الأمريكي ترامب يؤكد أن المرحلة المقبلة ستكون بقيادة مصرية لاستكمال خطة ترامب وتنفيذها وضمان التوصل لسلام حقيقي.

وأشارت "الحديدي" في برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة النهار، إلى أن القمة استغرقت ثلاث ساعات منذ وصول ترامب، وأن الزخم السياسي على أرض مصر دليل على ثقل دورها.

وأوضحت أن ما يتم تنفيذه حاليًا هو المرحلة الأولى، وهي تبادل الرهائن، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى تبدو صعبة، لكن الأصعب هو المراحل القادمة المتتالية التي تشمل، إعادة الإعمار، وًتنفيذ خطة الانسحاب، وإدارة غزة في اليوم التالي لانتهاء الحرب.

كما لفتت إلى وجود تقدير كبير من الرئيس الأمريكي ترامب للدور المصري وللرئيس السيسي، حيث كرّر ترامب مرارًا أن السيسي "رئيس عظيم"، وقدم التحية "للصامدين والشركاء والوسطاء".