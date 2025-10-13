إعلان

الرئيس السيسي لشعب إسرائيل: مدوا أيديكم لنتعاون في تحقيق السلام العادل والدائم

كتب : أحمد عبدالمنعم محمد السيد

08:42 م 13/10/2025

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن السلام لا تصنعه الحكومات وحدها، بل تبنيه الشعوب، حين تتيقن أن خصوم الأمس، يمكن أن يصبحوا شركاء الغد.

ووجه الرئيس السيسي، خلال كلمته في قمة شرم الشيخ للسلام، نداءً مباشرًا إلى الشعب الإسرائيلي، داعيًا إياه إلى جعل هذه اللحظة التاريخية بداية جديدة لحياة يسودها العدل والتعايش السلمي.

وقال السيسي: "دعونا نتطلع سويًا لمستقبل أفضل لأبناء بلادنا... مدوا أيديكم لنتعاون في تحقيق السلام العادل والدائم لجميع شعوب المنطقة"

الرئيس عبدالفتاح السيسي شعب إسرائيل قمة شرم الشيخ

