بالصور.. الرئيس السيسي يستقبل رؤساء الدول والحكومات المشاركين في قمة شرم الشيخ

كتب : أحمد عبدالمنعم محمد السيد

05:24 م 13/10/2025
    الرئيس يستقبل رؤساء الدول والحكومات (4)
    الرئيس يستقبل رؤساء الدول والحكومات (5)
    الرئيس يستقبل رؤساء الدول والحكومات (6)
    الرئيس يستقبل رؤساء الدول والحكومات (7)
    الرئيس يستقبل رؤساء الدول والحكومات (8)
    الرئيس يستقبل رؤساء الدول والحكومات (10)
    الرئيس يستقبل رؤساء الدول والحكومات (11)
    الرئيس يستقبل رؤساء الدول والحكومات (12)
    الرئيس يستقبل رؤساء الدول والحكومات (2)
    الرئيس يستقبل رؤساء الدول والحكومات (13)
    الرئيس يستقبل رؤساء الدول والحكومات (16)
    الرئيس يستقبل رؤساء الدول والحكومات (18)
    الرئيس يستقبل رؤساء الدول والحكومات (19)
    الرئيس يستقبل رؤساء الدول والحكومات (20)
    الرئيس يستقبل رؤساء الدول والحكومات (21)
    الرئيس يستقبل رؤساء الدول والحكومات (23)
    الرئيس يستقبل رؤساء الدول والحكومات (17)
    الرئيس يستقبل رؤساء الدول والحكومات (25)
    الرئيس يستقبل رؤساء الدول والحكومات (26)
    الرئيس يستقبل رؤساء الدول والحكومات (24)
    الرئيس يستقبل رؤساء الدول والحكومات (9)
    الرئيس يستقبل رؤساء الدول والحكومات (27)
    الرئيس يستقبل رؤساء الدول والحكومات (22)

نشر متحدث الرئاسة صورًا لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، لرؤساء الدول والحكومات المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام.

