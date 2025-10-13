قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، إهداء الرئيس دونالد ترامب، قلادة النيل، وذلك تقديرًا لإسهاماته البارزة في دعم جهود السلام، ونزع فتيل النزاعات، وآخرها دوره المحوري في وقف الحرب في غزة.

من يحق له الحصول على قلادة النيل؟

حدد القانون رقم 12 لسنة 1972 في مادته الرابعة، الفئات التي يجوز إهداء قلادة النيل إليها، على النحو التالي:

1- رؤساء الدول.

2- أولياء العهود.

3- نواب الرؤساء.

4- من يقدمون خدمات جليلة للوطن أو للإنسانية.

قيمة قلادة النيل

قلادة النيل، وفق موقع رئاسة الجمهورية، هي أرفع الأوسمة المصرية وأعظمها شأنًا وقدرًا، ولها المقام الأول بينهم، ومن عظمة قدرها يتم تسليمها بمعرفة رئيس الجمهورية شخصيًا، ويعطون براءة موقعًا عليها من رئيس الجمهورية، ويُؤدى التعظيم العسكري لأصحاب القلادة عند وفاتهم.

مادة صنع قلادة النيل ووصفها

تُصنع قلادة النيل من الذهب أو الفضة المُذهبة، وهي عبارة عن سلسلة تتعاقب فيها 3 وحدات مربعة الشكل، كل وحدة منهم محلاة بالميناء وبرموز فرعونية، وتتصل الوحدات ببعضها من الأركان بسلسلتين متوازيتين، يتوسط كل سلسلة منهم زهرة لوتس صغيرة، وتتكرر الوحدات الثلاث على التوالي:

- الأولى: ترمز إلى حماية البلاد من الشرور.

- الثانية: ترمز إلى الرخاء والسعادة التي يجلبها النيل.

- الثالثة: ترمز إلى الخير والدوام.

وتتصل كل وحدة بالأخرى بزهرة دائرية محلاة بدائرة من الفصوص الحمراء وفي الوسط فص أزرق، ومُعلقة بحلقات في وسط الوحدات المربعة، والوحدات مثبتة من أركانها في فرعي السلسلة.

وللقلادة حلية تتصل بالسلسلة بمشبك على شكل زهرتي لوتس، والحلية ذات شكل دائري ومحلاة بزهرات فرعونية وبالميناء وبالفصوص الحمراء والزرقاء، وفي وسطها رسم بارز يمثل رمز النيل موحدًا بين الشمال الذي يمثله البردي والجنوب الذي يمثله زهرة اللوتس.

