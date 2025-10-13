رئاسة الجمهورية: نتنياهو لن يشارك في قمة السلام بشرم الشيخ



قال بيان صادر عن المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أنه لن يشارك في قمة السلام بشرم الشيخ بسبب الأعياد الدينية.



وأضاف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، خلال منشور له عبر الصفحة الرسمية على "فيس بوك"، الاثنين: كان الرئيس ترامب قد اقترح مشاركة رئيس الوزراء الاسرائيلي في هذه القمة خلال اتصاله الهاتفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.



يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى اليوم اتصالًا تليفونيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثناء تواجده في إسرائيل بصحبة رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي تحدث أيضًا مع الرئيس، وتم الإتفاق على حضوره قمة السلام التي سوف يشارك فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبل أن تعلن رئاسة الجمهورية فيما بعد عدم حضوره.