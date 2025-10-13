تكريم مستشفى الخانكة التخصصي في اليوم العالمي للصحة النفسية

كتب- أحمد جمعة:

كرمت وزارة الصحة والسكان، الدكتور السيد سليمان مدير عام مستشفى الخانكة التخصصي، تقديرًا للجهود المتميزة التي يبذلها المستشفى في تقديم خدمات متكاملة لرعاية المرضى النفسيين.

قام نائب وزير الصحة والسكان لشؤون الحكومة والتطوير المؤسسي الدكتور محمد الطيب، بتسليم درع التكريم للدكتور السيد سليمان.

أكد الحضور أن هذا التكريم يمثل تتويجًا للجهود الحثيثة التي تبذلها إدارة مستشفى الخانكة التخصصي والعاملون بها في تطوير خدمات الصحة النفسية، ورفع مستوى الرعاية المقدمة للمرضى.

ويُبرز هذا التكريم الدور الريادي الذي تلعبه مستشفى الخانكة التخصصي كأحد المؤسسات الصحية الرائدة، وجهودها المستمرة في دعم مبادرات وزارة الصحة لتحسين الخدمات المقدمة في قطاع الصحة النفسية على مستوى الجمهورية.

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مبادرة فخامة الرئيس «صحتك سعادة»، التي أُطلقت في نوفمبر 2024، تمثل نقلة نوعية في تقديم الرعاية الصحية الشاملة، حيث جعلت الصحة النفسية ركيزة أساسية في سياسات الدولة لبناء الإنسان المصري المتكامل.

وأكد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان للحوكمة والتحول الرقمي، أن الوزارة تضع الصحة النفسية ضمن أولوياتها الوطنية، مشيرا إلى إطلاق المنصة الوطنية للصحة النفسية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، التي قدمت الدعم لأكثر من 500 ألف سيدة، إلى جانب إعداد دليل للنساء المعرضات للعنف، تطوير خدمات طب نفس المسنين، علاج إدمان المراهقين، وتدريب الكوادر الطبية للكشف المبكر عن التوحد بالتعاون مع اليونيسف، كما استقبلت عيادات الأمانة العامة للصحة النفسية أكثر من 32 ألف زيارة خلال 6 أشهر، وتم تدريب 700 طبيب و500 أخصائي نفسي واجتماعي لبناء مدارس صديقة للصحة النفسية.

ياتي ذلك تماشيًا مع توجيهات أمانة المراكز الطبية المتخصصة برئاسة الدكتورة مها إبراهيم، والدكتور أحمد رزق، نائب رئيس الأمانة، والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الطبية والنفسية في كافة المؤسسات التابعة لها.

جاء هذا التكريم خلال احتفالية كبرى نظمتها وزارة الصحة والسكان بهذه المناسبة، في إطار احتفالات وزارة الصحة والسكان باليوم العالمي للصحة النفسية، بحضور الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، والدكتور أيمن عباس، رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية.