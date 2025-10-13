وزير التموين: مصر في طريقها لتصبح مركز الغذاء الإقليمي للعالم

تصوير: محمد معروف:

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، إنه في ظل ما يشهده العالم من تحديث غير مسبوق في سلاسل الإمدادات؛ فإننا بصدد تعزيز قدرة المنتج المصري ليكون أكثر تنافسية، لأن الأمن الغذائي لم يعد يُقاس بقدر ما تنتجه فقط، وإنما وَفق عوامل أخرى أصبحت متوفرة لدينا.

وأضاف فاروق: نحن نعمل باستمرار على مشروعات قومية كبرى تعمل على تدفق السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مستقرة، وقُمنا بتطوير الصوامع وغيرها من البنية اللوجستية، مشيرًا إلى أن البورصة المصرية للسلع أسست مرحلة جديدة.

وتابع وزير التموين: لقد أصبح لوزارة التموين دور كبير ليس في توزيع السلع فقط؛ وإنما في عدة أدوار أخرى، ولم يعد نشاطها مقصورًا على مصر فقط، وإنما امتد إلى عدد من الدول الشقيقة، لإنشاء نماذج متكاملة من البنية التحتية تعمل على تعزيز شراكات الوزارة وتطوير سلاسل الإمدادات الغذائية، وهو أمر مهم إذا تحقق فإنه يجسد تحولًا للوصول إلى أن تصبح مصر مركزًا إقليميًّا للغذاء في العالم.

وتُقام الدورة الثالثة من مؤتمر الزراعة والغذاء، برئاسة الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، وبحضور علاء فاروق وزير الزراعة، والمستشار محمود فوزي وزير شؤون مجلس النواب والاتصال السياسي، ونخبة من المتخصصين والمستثمرين والإعلاميين.