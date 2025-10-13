بوحدات كاتمة للصوت.. "الكهرباء" تنهي استعداداتها لتأمين قمة شرم الشيخ

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، متمثلة في شركة القناة لتوزيع الكهرباء، حالة الطوارئ القصوى لتأمين التغذية الكهربائية بشكل كامل، تزامنًا مع التحضيرات الجارية لاستضافة مدينة شرم الشيخ، اليوم الإثنين، قمة السلام الدولية رفيعة المستوى؛ لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وعددًا من قادة وزعماء العالم.

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء تنفيذ الإجراءات الفنية الخاصة بتأمين التيار الكهربائي في مختلف أنحاء المدينة، والتأكد من جاهزية وحدات الطوارئ وأطقم التشغيل والصيانة إضافة لمتابعة حالة الطوارئ.

ويتابع الدكتور مهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لحظة بلحظة خطةَ التأمين المتكاملة التي تم وضعها منذ الإعلان عن استضافة شرم الشيخ هذا الحدث التاريخي، والتي تشمل مناطق الفنادق والمنشآت الحيوية والمقرات الحكومية والمراكز الإعلامية.

وقامت شركة القناة بتركيب 18 وحدة طوارئ كهربائية كاتمة للصوت ومحمولة على سيارات، موزعة على نقاط استراتيجية داخل المدينة؛ لضمان استمرار التغذية الكهربائية دون انقطاع تحت أي ظرف طارئ، وتوفير بدائل فورية لأي موقع في حال حدوث أعطال مفاجئة.

وتتميز وحدات الطوارئ التي تم نشرها مزودة بأحدث أنظمة التحكم والتشغيل الذكي، وتعمل تلقائيًّا بمجرد انقطاع التيار، فضلًا عن كونها صديقة للبيئة وذات كفاءة تشغيلية مرتفعة، وتُستخدم عادةً في تأمين الفاعليات الدولية ذات الحساسية الأمنية والسياسية.

وأكد رئيس الشركة أن فرق التشغيل والصيانة تلقت تدريبات إضافية خلال الأيام الماضية على تنفيذ المناورات الفنية الخاصة بالتعامل مع الأعطال الطارئة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتشغيل والصيانة بوزارة الكهرباء؛ لضمان أعلى مستوى من الجاهزية خلال فترة انعقاد القمة.

وأضاف رئيس الشركة أن الشركة رفعت درجة الاستعداد بغرف العمليات الرئيسية والفرعية داخل المدينة، مع تعزيز فرق الأعطال بسيارات مجهزة فنيًّا ومزودة بالمهمات وقطع الغيار اللازمة، مشيرًا إلى أن هناك وجودًا دائمًا لمهندسي وفنيي الكهرباء في محيط أماكن انعقاد الفاعليات، وعلى مدار الساعة.