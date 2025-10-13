تبدأ باستقبال الوفود.. جدول أعمال قمة شرم الشيخ للسلام

كتب- محمد سامي:

تنعقد ظهر اليوم الإثنين الموافق 13 أكتوبر 2025، قمة شرم الشيخ للسلام والتي تستضيفها مصر، بمشاركة عدد من قادة العالم وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتبدأ فعاليات القمة في تمام الساعة 12:30 وذلك باستقبال الوفود الرسمية، العربية، والإسلامية، والأجنبية، المشاركة في القمة.

وفي تمام الساعة الواحدة ظهرًا، يغادر الرئيس الأمريكي ترامب تل أبيب، في طريقه إلى شرم الشيخ، حيث يصل في تمام الساعة 1:45 ظهرًا.

ويشارك ترامب في تمام الساعة 2:30 ظهرًا، في احتفال السلام في الشرق الأوسط، بينما يغادر شرم الشيخ متجهًا إلى البيت الأبيض في تمام الساعة الخامسة مساءً.

اقرأ أيضًا:

السيسي يهدي ترامب قلادة النيل تقديرًا لإسهاماته البارزة في دعم السلام

ماذا تفعل حال اكتشاف سرقة كهرباء من عدادك الخاص؟

برودة وتراجع حرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الـ 5 أيام المقبلة