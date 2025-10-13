حالة الطقس.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المتوقعة خلال 24 ساعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد، اليوم الاثنين، طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائلًا للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة ليلا يميل للبرودة في آخره.

وأوضحت الهيئة أن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة تشمل ما يلي:

شبورة مائية من الساعة 4 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد يصاحبها رذاذ خفيف وغير مؤثر في بعض المناطق.

نشاط رياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، يعمل على تلطيف الأجواء ليلًا.

كما تنشط الرياح على سواحل البحر الأحمر بسرعة تتراوح بين 30 و40 كم/س، مع ارتفاع الموج بين 1.5 و2.5 متر.

وفيما يلي درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 – الصغرى 20

السواحل الشمالية: العظمى 28 – الصغرى 19

شمال الصعيد: العظمى 30 – الصغرى 19

جنوب الصعيد: العظمى 34 – الصغرى 23

اقرأ أيضًا:

بمقدم 25 ألف جنيه.. ننشر أماكن وأسعار أراضي الإسكان المتوسط

ارتفعت 160% خلال سنة.. ننشر متوسط أسعار العقارات في 6 أكتوبر