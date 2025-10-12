قال الدكتور محمد فايز فرحات، إن زيارة الرئيس الأمريكي ترامب التي تبدأ من إسرائيل وتشمل كلمة في الكنيست ولقاء مع الأسرى المحررين، تمثل حدثًا بالغ الأهمية في المشهد السياسي، مؤكدًا أن عقد مقابلات ثنائية بين القادة على هامش المؤتمر يؤكد وجود بنود جاري تأكيدها.

وأضاف فرحات في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة": "نحن إزاء عملية سياسية كبيرة وبالتالي بها تفاصيل كثيرة"، مشيرًا إلى وجود أساس قوي في المبادرة يحقق مصالح عربية، مع وجود نقاط مؤجلة تحتاج لنقاش تفصيلي وهو أمر طبيعي في مثل هذه العمليات السياسية المعقدة.

وأكد فرحات أن ما سيحدث في القمة يعبر عن تحول في الكتلة الدولية، وقال: "العالم يتعطش لتحقيق السلام الحقيقي في المنطقة، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية التي أجرت مراجعات لأمور كثيرة".

وأشار الخبير السياسي إلى أن هذا التحول يعكس إدراكًا أمريكيًا لحجم التأثيرات السلبية للسياسات الإسرائيلية في المنطقة على المصالح الأمريكية وعلى النموذج الغربي والمنظومة الغربية القيمية والمؤسسية.

وأكد فرحات على أن الولايات المتحدة ستكون كاسب كبير إذا انحازت لسلام حقيقي، معربًا عن أمله في أن توجّه كلمة ترامب في الكنيست رسالة للداخل الإسرائيلي مفادها أن السلام الحقيقي يرتبط بتسوية عادلة على أساس مبدأ الدولتين، خاصة في ظل التحول الخطير نحو اليمين الديني في إسرائيل.