عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعا موسعاً مع عدد من نقباء الصيادلة وممثلي القطاع الدوائي، لبحث مستجدات مشروع التتبع الدوائي، ومناقشة الجوانب الفنية والتنظيمية الخاصة بالدليل الإرشادي وآليات التطبيق داخل المؤسسات الصيدلية.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور الغمراوي أن مشروع التتبع الدوائي يمثل إحدى الركائز الاستراتيجية لعمل الهيئة، ويهدف إلى تعزيز المنظومة الرقابية وضمان جودة وسلامة الدواء المتداول في السوق المصري، مشيرًا إلى أن المشروع يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وضمان وصول الدواء الآمن والفعال للمريض المصري، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي والحوكمة الرشيدة.

وشدد رئيس الهيئة على الالتزام بنهج تشاركي مع جميع شركاء المنظومة الدوائية، إيماناً بأهمية توحيد الجهود والعمل فى فريق واحد لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه على أرض الواقع.

وأوضح أن اجتماع الهيئة مع النقابات الفرعية والمؤسسات الصيدلية ومؤسسات التوزيع لاعتبارها شريكاً أساسياً في تحقيق هذه الرؤية، وتسعى إلى بناء جسور تواصل مستدامة تضمن وضوح المعلومات وشفافيتها، وتعزز من قدرة القطاع الصيدلي على التطبيق بكفاءة وفاعلية.

وأعرب الحضور من نقباء الصيادلة وممثلي القطاع الدوائي عن تقديرهم الكبير لجهود هيئة الدواء المصرية في قيادة هذا المشروع الهام، مؤكدين دعمهم الكامل لخطة التنفيذ وحرصهم على التعاون المستمر مع الهيئة في مختلف مراحل التطبيق.

كما أشادوا بالنهج الذي تتبعه الهيئة في إدارة الحوار والاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات، بما يعكس حرصها على الشراكة الفاعلة والشفافة مع الأطراف المعنية.

وأكدوا أن المشروع يُعد خطوة متقدمة نحو تعزيز ثقة المريض المصري في المنظومة الدوائية الوطنية وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الحوكمة وجودة الخدمات الدوائية.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين الهيئة والنقابات، وتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لتذليل أي تحديات قد تواجه عملية التنفيذ خلال المرحلة المقبلة.

حضر الاجتماع من جانب هيئة الدواء المصرية الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس الهيئة، الدكتور أحمد أبوطالب، المستشار المالي لرئيس الهيئة، المستشار شريف مجدي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لرئيس الهيئة، الدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، الدكتورة أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية، الدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشئون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الادارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الاسواق، الدكتور حسام عبدالله، معاون رئيس الهيئة لشئون دعم ومتابعة الأسواق، العميد محمد طنطاوي، المشرف على التحول الرقمي.

ومن القطاع الدوائي الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء، الدكتور محمود عبدالمقصود، رئيس الشعبة العامة للصيادلة، الدكتور يسري نوار، عضو مجلس إدارة الغرفة، الدكتور سامر الرفاعي، رئيس الجمعية العربية لتطوير الصيادلة، وعدد من نقباء الصيادلة بالمحافظات، الدكتور محمد أنسي (الإسكندرية)، الدكتور عصام أبو الفنوح (الشرقية)، الدكتور أحمد زعلوك (البحيرة)، الدكتورة نجوى هاشم (الجيزة)، الدكتور علام عرفات (أسيوط)، الدكتور هاني دنيا (الغربية)، الدكتور ربيع السوداني (الفيوم)، الدكتور محمد فهمي (كفر الشيخ)، والدكتور محمد عبدالله ماضي (المنوفية)، إلى جانب عدد من القائمين بأعمال النقابات في المحافظات المختلفة.

كما شارك من شركة داف المهندس حاتم قنديل المدير التنفيذي والعضو المنتدب والمهندسة سما تعلب المدير التقني للشركة.

