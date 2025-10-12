مستقبل وطن في الصدارة.. حصص الأحزاب في مجلس الشيوخ بعد التعيينات

أظهرت النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 خريطة توزيع المقاعد بين الأحزاب السياسية، بعد حسم المقاعد بالنظامين الفردي والقائمة، إضافة إلى المعينين بقرار رئاسي، حيث بلغ إجمالي عدد أعضاء المجلس 300 عضوًا.

وجاء حزب مستقبل وطن في الصدارة بحصوله على 118 مقعدًا بواقع 60 على النظام الفردي، و44 بالقائمة، و14 بالتعيين، يليه حزب حماة الوطن بـ72 مقعدًا (25 فردي – 19 قائمة – 28 تعيين).

وحصدت الجبهة الوطنية 45 مقعدًا، ثم الشعب الجمهوري 14 مقعدًا، والعدل 5 مقاعد، والإصلاح والتنمية 5 مقاعد، بينما حصل حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على 7 مقاعد، والوفد 6 مقاعد، والتجمع والمؤتمر 3 مقاعد لكل منهما.

كما نالت أحزاب الحرية، النور، إرادة جيل، السادات، المصريين الأحرار، العربي الناصري، الجيل، والوعي مقاعد محدودة تراوحت بين مقعد ومقعدين لكل حزب.

ووفق الحصر النهائي، شغل المستقلون 11 مقعدًا في التشكيل الجديد لمجلس الشيوخ، ليصبح التوزيع العام كالآتي:

100 مقعدًا بالنظام الفردي، 100 بنظام القائمة، 88 كادرا حزبيا بالتعيين، و12 كادرا مستقلًا.