وزير الخارجية: لا تملك أي دولة منع وصول المياه إلى دولتي المصب



قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن مصر تضع الأولوية البحث والتطوير في مختلف أبعاد قضايا المياه على ضوء الوضعية المائية الدقيقة التي نعيشها.



وأضاف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، اليوم الأحد: "كما تعلمون فنحن نعيش تحت خط الفقر المائي، فمصر كما تعلمون أيضًا دولة صحراوية حباها الله نهر النيل لكي يكون مصدر الحياة فيها وحامل الخير والنماء، لها ولسائر دول حوض النيل الشقيقة، ولا تملك أي دولة أيًا كانت أن تعرقل أو تمنع وصول هذه المياه إلى دولتي المصب".



وتابع وزير الخارجية: لقد شكلت علاقاتنا مع الأشقاء في نهر النيل ركيزة أساسية في دوائر السياسة الخارجية المصرية منذ الأزل، وبُنيت هذه العلاقات على التعاون والتآخي لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المشتركة وعدم الإضرار بأي من الدول المشاطئة.



وواصل الدكتور بدر عبد العاطي: لمصر سجل ممتد من التعاون مع الأشقاء في حوض النيل لتطوير المشروعات التنموية في شتى المجالات، ومنها إدارة الموارد المائية وإنشاء السدود لتحقيق الفوائد دون الإضرار بمصالح أي طرف، وكان آخر الجهود توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستحداث آلية تمويل من الموازنة المصرية للمشروعات التي يتم تنفيذها في دول حوض النيل بما في ذلك إنشاء السدود في دول حوض النيل الجنوبي.



اقرأ أيضًا:



اليوم.. المترو يغير مواعيده ويمد ساعات العمل استعدادًا لمباراة المنتخب









أجواء خريفية وأمطار خفيفة.. تعرف على طقس اليوم الأحد









وفد فني مصري يشارك في إعادة تأهيل جسور الخرطوم المتضررة من الحرب



