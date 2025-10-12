كتب- أحمد عبدالمنعم:

ينطلق بعد قليل أسبوع القاهرة الثامن للمياه، خلال الفترة من (١٢ – ١٦) أكتوبر ٢٠٢٥، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتم الاستعداد للمؤتمر من خلال المهندس وليد حقيقي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والرئيس التنفيذي لأسبوع القاهرة للمياه.

وأكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن أسبوع القاهرة للمياه بات منصة علمية وحوارية رائدة تجمع المسؤولين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون من أجل تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة عالميًا.

كما أكد الوزير على مواصلة العمل لتيسير جميع الإجراءات التنظيمية والتسجيل، بما يضمن سهولة مشاركة الأفراد والمنظمات الإقليمية والدولية في مختلف فعاليات الأسبوع، بما يسهم في دعم تبادل المعرفة وتطوير مستوى الأبحاث العلمية، فضلًا عن تعزيز مشاركة الشركات والمؤسسات في المعرض المصاحب للأسبوع لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال المياه .

وقد بلغ عدد المنظمات الدولية والإقليمية المشاركة في الأسبوع عدد (٩٥) منظمة، كما تم تسجيل عدد (١٢٥) جلسة ضمن فعاليات الأسبوع، من أبرزها (اجتماع مجلس محافظي المجلس العالمي للمياه - الجمعية العامة السابعة والثلاثين والاجتماع التنفيذي للشبكة الإسلامية لتطوير وإدارة الموارد المائية - الاجتماع الوزاري للجنة الفنية المشتركة للمياه والزراعة بجامعة الدول العربية، واللجنة الفنية المشتركة رفيعة المستوى للمياه والزراعة - احتفالية اليوبيل الذهبي (٥٠ عامًا) للبرنامج الهيدرولوجي الدولي لليونسكو (IHP) - المؤتمر السنوي السادس للاتحاد الأوروبي حول تمويل واستثمار المياه - منتدى الاستثمار في المياه بين الاتحاد الأوروبي ومصر - المنتدى المصري الهولندي للمياه).