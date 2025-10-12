بمشاركة 150 فنانا.. عودة معرض حي القاهرة الدولي للفنون إلى وسط البلد

كتب- محمد شاكر:

ينطلق معرض حي القاهرة الدولي للفنون (CIAD) في دورته الخامسة، اليوم ١٢ أكتوبر ويستمر حتى ١٦ نوفمبر المقبل في عدد من المواقع بوسط البلد بما في ذلك مبنى الشوربجي (فيلا فيوليت، فيلا فيكتوريا، ولاد البلد، وسطح المبنى)، كما سيستضيف ممر كوداك المعرض حتى ٢ نوفمبر ٢٠٢٥.

يشارك في هذه الدورة أكثر من ١٥٠ فنانًا محليًا ودوليًا، لتتحول وسط البلد مجددًا إلى منصة نابضة بالحياة للتعبير الفني والحوار الثقافي.

تستكشف الدورة الخامسة لحي القاهرة الدولي للفنون كيف شكّلت الفترات التاريخية في الفن اللغات البصرية المعاصرة، حيث يمزج الفنانون بين العصور المختلفة في ممارساتهم، و يعيدون إحياء التقنيات التقليدية من خلال منظور حديث، ويجربون السرديات المتداخلة. ومن خلال تفعيل المعالم المعمارية في وسط البلد يقدم CIAD للجمهور فرصة فريدة للتفاعل مع الفن في سياق حضري حيّ، يعكس التقاطعات السائلة بين الزمن والثقافة والإبداع.

تتضمن دورة هذا العام سبعة معارض رئيسية، وهي: "تشويش" الذي يركز على الفن الرقمي والوسائط التجريبية، بمشاركة الفنان الإيطالي لويجي بينسا، والفنان الكوري جي-بارك، والفنانة الروسية داريا شاتالوفا، والفنانة الأمريكية كاميلا فيشل، والفنان السعودي عمرو النجمة، إلى جانب اثني عشر فنانًا مصريًا.

ومعرض هل الحب وصمة؟، الذي يستكشف تعقيدات الحب والهوية والهشاشة في المجتمع المعاصر، بمشاركة الفنانة الإماراتية نور السويدي والفنانة الأرجنتينية لوز إريارتي إلى جانب اثني عشر فنانًا مصريًا.

ومعرض علي ألواح من طين، وهو مستوحى من تطور الإنسانية من الحكايات الشفوية إلى الذاكرة المكتوبة، محوِّلاً الأصوات الزائلة إلى إرث حضاري دائم.

يشارك فيه الفنان الإيطالي الأسطوري ميكيلانجيلو بيستوليتو، أحد رواد حركة "آرته بوفيرا"، إلى جانب المجموعة الفرنسية-الروسية ريسايكل غروب، والفنانة البرازيلية آنا فيراري، والفنان البرتغالي ألكسندر فارتو (فيهلس)، والمصممة الأمريكية أليكس بروبا، بالإضافة إلى عشرة فنانين مصريين.

ومعرض "نجوم" مشروع جماعي يضم أعمال خمسين فنانًا.

وكذلك معرض "بردية ميلان" الذي يُقدَّم بالتعاون مع غاليريا فوماغالي، ليبني جسورًا ثقافية بين مصر وإيطاليا، ويُعمّق الحوار الدولي الذي تطرحه CIAD.

ومعرض "من خلال كحال ١٨٧١" ويتضمن إعادة تخيُّل الأعمال الفنية المعاصرة كقطع سجاد فنية فاخرة، لتحويل الصور العابرة إلى سرديات ملموسة. ويشارك في هذا التعاون الفنانون سام شندي، أليكس بروبا، راشد الشاشعي، وكاميلا فيشل.

ومعرض "دائرة المعارض"وهو مبادرة تعرض أعمال عدد من الجاليرهات الفنية منها غاليري القاهرة ، مشربية ، جاليري موشن ، جاليري فولك ، إلى جانب مؤسسة كوريا للتبادل الثقافي الدولي (كوفيس).





