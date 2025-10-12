إعلان

سقوط أمطار على هذه المناطق.. تحذير من طقس الساعات المقبلة

كتب : محمد شاكر

04:30 ص 12/10/2025

سقوط أمطار على هذه المناطق.. تحذير من طقس الساعات

كتب- محمد شاكر:

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود خلال الساعات المقبلة طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويسود الأحد ليلا طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وعن الظواهر الجوية أشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقربية من المسطحات المائية، مع فرص لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح: شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1,5 متر إلى مترين، واتجاه الرياح: شمالية غربية.

