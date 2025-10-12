تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

خبير اقتصادي عن رفع التصنيف الائتماني لمصر: إنجاز تاريخي ينتظر انعكاسه على حياة المواطن

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد أن قرار رفع التصنيف الائتماني لمصر يمثل تتويجًا لمسار الإصلاحات الاقتصادية الذي تشهده البلاد.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "التصنيف الائتماني بيتكلم عن تصنيف ديون الدول السيادية، ومعناه إن مصر بتكون عندها جدارة ائتمانية عالية"، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي بعد تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.

أديب يطالب بالعفو عن الشباب المصري المعتقل لتعبيره عن تضامنه مع غزة

طالب الإعلامي عمرو أديب بالعفو عن الشباب المصري الذي تم اعتقاله بسبب مشاركته في فعاليات تضامنية مع قطاع غزة.

وقال خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "بمناسبة أنه بيتم الإفراج عن أسرى فلسطينيين، أطالب بالنظر لهؤلاء الذين كانوا يعملون تحركات أو مظاهرات لها علاقة بالقضية الفلسطينية".

عمرو أديب: نحتاج إلى مجلس نواب قوي يمتلك القدرة على المحاسبة والتشريع

أكد الإعلامي عمرو أديب أن مصر تحتاج إلى مجلس نواب قوي يمتلك القدرة على المحاسبة والتشريع، مشددًا على ضرورة أن يكون المجلس مؤسسة فعالة تخيف المسؤولين وتضمن الشفافية.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن النواب يجب أن يمتلكوا "أنيابًا وأظافر" لمراقبة الأداء الحكومي، مضيفًا أن المجلس ينبغي أن يكون قويًا بما يكفي لجعل أي مسؤول يحسب حسابًا لتقديم القوانين.

وزير الزراعة: نستهدف الاكتفاء الذاتي من رغيف العيش بزيادة 400 ألف فدان قمح

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن الوزارة تضع نصب أعينها هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف العيش المدعم، معلنًا عن خطة طموحة لزيادة المساحة المزروعة بالقمح هذا العام لتصل إلى 3.5 مليون فدان.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية للوزير في برنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض على قناة القاهرة والناس، مشيرًا إلى أن المساحة المستهدفة تمثل زيادة قدرها 400 ألف فدان عن العام الماضي، الذي شهد زراعة 3.1 مليون فدان، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار المساعي الحكومية لتعزيز الأمن الغذائي.

قيادي بـ حماس: القائمة النهائية للمفرج عنهم ستتضح عند تطبيق الاتفاق

أكد حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن مصر تلعب دورًا محوريًا في دعم قضية الأسرى الفلسطينيين، مشيدًا بجهود القاهرة في المفاوضات لضمان إطلاق سراحهم من سجون الاحتلال.

وقال بدران خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي عبر تطبيق "زووم" في برنامج "الصورة" على قناة "النهار"، إن الفصائل الفلسطينية وضعت قائمة تضم حوالي 2000 أسير، بينهم 1700 من غزة و250 من أصحاب الأحكام المؤبدة، مضيفًا أن هذه القائمة تشمل قيادات بارزة مثل مروان البرغوثي وأحمد سعدات.

لميس الحديدي: مصر الرقم الصعب الذي أحبط مخطط التهجير

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن مصر كانت وما زالت تمثل الرقم الصعب في معادلة القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن القاهرة ظلت حاميةً لجوهر القضية عبر كل المراحل.

وقالت الحديدي خلال برنامجها "الصورة" على قناة "النهار": "ليس من سبيل المصادفة أن يُعلن وقف إطلاق النار من مصر، وليس عرضيًا أن تحتضن مصر المفاوضات أو المؤتمر الدولي حول السلام في الشرق الأوسط".