السيسي وترامب يترأسان قمة شرم الشيخ بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة- (تفاصيل)

كتب- محمد سامي:

10:58 م 11/10/2025

ترامب والرئيس السيسي

أعلن المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، عن انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام بعد غد الاثنين.

وقال المتحدث الرسمي للرئاسة في بيان صحفي: تُعقد قمة دولية تحت عنوان "قمة شرم الشيخ للسلام" بمدينة شرم الشيخ، بعد ظهر يوم الإثنين الموافق ١٣ أكتوبر ٢٠٢٥، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة.

وأضاف البيان: تهدف القمة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي.

وتأتي هذه القمة في ضوء رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام في المنطقة، وسعيه الحثيث لإنهاء النزاعات حول العالم.

قمة شرم الشيخ اتفاق غزة مفاوضات شرم الشيخ الرئيس السيسي عبدالفتاح السيسي دونالد ترامب

