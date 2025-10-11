إعلان

مدبولي: القطاع الغذائي أصبح قادرًا على تلبية احتياجات السوق المحلية

كتب - حسن مرسي:

05:59 م 11/10/2025

رئيس الوزراء خلال جولته التفقدية بمحافظة القليوبية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن جولته التفقدية بمحافظة القليوبية شملت زيارة ثلاث قلاع صناعية كبرى، تمثل نماذج ناجحة للتنوع الصناعي في مصر، إذ تضمنت الزيارة مصنعًا في القطاع الغذائي، وآخر في مجال الملابس الجاهزة، وثالثًا في مجال الأجهزة المنزلية.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب تفقده عددًا من المشروعات بمحافظة القليوبية، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن الدعم الكبير الذي قدمته الدولة لقطاع الصناعة خلال السنوات الماضية بدأ يؤتي ثماره، مشيرًا إلى أن معدلات الإنتاج الصناعي تشهد نموًا واضحًا يسهم بدوره في تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع معدلات التشغيل.

وأضاف مدبولي، أن القطاع الغذائي في مصر أصبح قادرًا على تلبية احتياجات السوق المحلية بالكامل، مع تحقيق فائض موجه للتصدير، وهو ما يعكس قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصطفى مدبولي القليوبية القطاع الغذائي مصنع العبورلاند

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تفاصيل اللمسات الأخيرة لمراسم توقيع اتفاق وقف الحرب في غزة بشرم الشيخ -صور
"الري" تكشف كيفية مواجهة التصرفات غير المنضبطة للسد الإثيوبي