مدبولي: القطاع الغذائي أصبح قادرًا على تلبية احتياجات السوق المحلية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن جولته التفقدية بمحافظة القليوبية شملت زيارة ثلاث قلاع صناعية كبرى، تمثل نماذج ناجحة للتنوع الصناعي في مصر، إذ تضمنت الزيارة مصنعًا في القطاع الغذائي، وآخر في مجال الملابس الجاهزة، وثالثًا في مجال الأجهزة المنزلية.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب تفقده عددًا من المشروعات بمحافظة القليوبية، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن الدعم الكبير الذي قدمته الدولة لقطاع الصناعة خلال السنوات الماضية بدأ يؤتي ثماره، مشيرًا إلى أن معدلات الإنتاج الصناعي تشهد نموًا واضحًا يسهم بدوره في تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع معدلات التشغيل.

وأضاف مدبولي، أن القطاع الغذائي في مصر أصبح قادرًا على تلبية احتياجات السوق المحلية بالكامل، مع تحقيق فائض موجه للتصدير، وهو ما يعكس قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.