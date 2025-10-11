كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر نجحت في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ووقف معاناة الشعب الفلسطيني، موجهاً الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على جهده ودوره في وقف إطلاق النار في غزة.

ووجه مدبولي، الشكر أيضا لأجهزة مصر السيادية على دورها وجهدها في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدًا أن هناك إشادات دولية بدور مصر في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي على هامش جولته التفقدية في القليوبية، اليوم السبت، أن مصر حافظت على موقفها رغم حملات التشكيك والتشويه، مؤكدا أن هذه الحملات معروف مصدرها ومن يقف ورائها.

وشدد على أن الدور المصري يحظى بتقدير واسع من مختلف الأطراف، وأن جميع الأطراف سترى ثمرة هذه جهود خلال اليومين المقبلين من خلال توقيع الاتفاق.

وأشار إلى أن جهود الوساطة المصرية لم تتوقف من أجل وقف إطلاق النار ومحاولة إدخال المساعدات، بما قاد إلى تحقيق الإنجاز الذي يحتفل به العالم أجمع حاليًّا.