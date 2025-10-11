نبيل فهمي: توجد حرب هوية في الشرق الأوسط.. وبوادر التحسن تتوالى



قال نبيل فهمي، وزير الخارجية المصري الأسبق، إن الشرق الأوسط منطقة قلقة ومضطربة؛ ولكن هناك بوادر تحسن تتوالى.

وأضاف فهمي، خلال لقائه بصالون ماسبيرو الثقافي، أن هناك حربَ هوية في المنطقة، والآخرين يريدون تغيير هوية الشرق الأوسط، من شرق أوسط أساسه عربي إلى شرق أوسط به بعض العرب، وهذا حاصل مع الثورة الإيرانية ذات البعد الديني والهادفة إلى تصدير أفكارها للمنطقة.

وأوضح فهمي أن المشروع التركي الجديد ذو البعد الديني، يريد فرض رؤاه على المنطقة، وهناك إسرائيل التي تريد تغيير هوية المنطقة سياسيًّا واقتصاديًّا، والزعم بأنها بوابة العالم للشرق الأوسط.

اقرأ أيضًا:

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025





تعرف على موعد شهر رمضان 2026





أجواء خريفية وأمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة



