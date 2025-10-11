بالإجماع.. انتخاب مصر رئيسًا لمجلس إدارة منظمة العمل العربية

مشالي من بني سويف: سباق مع الزمن لإنجاز محطة كهرباء ضخمة تخدم "مستقبل مصر"

انتخب أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل العربية "إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية"، وبالاجماع، جمهورية مصر العربية، مُمثلة في محمد جبران وزير العمل، رئيسًا لمجلس إدارة المنظمة للدورة الـ103 والمُمتدة لشهر أكتوبر من العام 2026.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس المنعقد اليوم السبت بالقاهرة، بدعوة من فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، وبحضور ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة العرب من حكومات وأصحاب أعمال وعمال.

كما اختار مجلس الإدارة، الشيخ راشد بن عامر المصلحي، من سلطنة عمان، عن فريق أصحاب الأعمال، والمهندس ناصر الجريد، رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية عن فريق العمال.

ووجه الوزير جبران، الشكر والتقدير إلى ممثلي أطراف العمل الثلاثة العرب على انتخابه رئيسًا لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، متعهدًا ببذل كل الجهود من أجل عمل عربي مشترك، لمواجهة التحديات الراهنة.

ودعا الوزير جبران، إلى وحدة الصف العربي والعمل التكاملي المشترك في المحافل الدولية.

ويناقش الاجتماع على مدار اليوم مجموعة من البنود منها انتخاب هيئة رئاسة مجلس الإدارة، وتقرير عن أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي العربية المحتلة، والأمور التنظيمية والمالية والإدارية، وتقرير نشاطات وإنجازات المنظمة.

