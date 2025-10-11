إعلان

هل حققت إثيوبيا مكتسبات اقتصادية من سد النهضة؟.. خبير يوضح

كتب : مصراوي

09:00 ص 11/10/2025

سد النهضة

كتب- عمرو صالح:
كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، عن مدى النجاح الإثيوبي في تحقيق مكتسبات اقتصادية من سد النهضة.

وقال "شراقي"، لمصراوي، إن إثيوبيا حتى الآن لم تحقق أي هدف ضمن أهدافها الاقتصادية التي وعدت بها الشعب الإثيوبي من مشروع سد النهضة موضحًا أن التوربينات التي تم تركيبها لتوليد الكهرباء لا تعمل من الأساس وظهر ذلك خلال حفل الافتتاح.

وتابع: "كما أن الحكومة الإثيوبية لم تقم بتركيب شبكات كهرباء بجوار البحيرة من الأساس لنقل الطاقة حال توليدها من السد ولم تقم بأي مشروعات زراعية أو تنموية كما وعد شعبها".

وأشار شراقي إلى أن المنطقة المقام عليها سد النهضة منطقة زلازل وغير مستقرة جيولوجيا على الإطلاق.

سد النهضة عباس شراقي موارد سد النهضة إثيوبيا نهر النيل

