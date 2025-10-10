شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في الدورة الـ62 من المعرض السياحي الدولي TTG Travel Experience 2025، الذي تُقام فعالياته حاليًا بمدينة ريمني الإيطالية.

شهد افتتاح الجناح المصري المهندس أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى جانب وليد عثمان القنصل المصري في ميلانو، ومحمد فوزي مسؤول الملف الإيطالي بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة.

وأكد المهندس أحمد يوسف أن السوق الإيطالي يُعد من أبرز الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، مشيرًا إلى أن عدد السائحين الإيطاليين زاد بنسبة 49% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس تطور العلاقات السياحية بين البلدين.

وأوضح أن الهيئة تحرص على المشاركة الدورية في معرض TTG Travel Experience، باعتباره من أهم الفعاليات السياحية بالسوق الإيطالي، حيث يمثل فرصة مثالية للتواصل مع الزوار ومنظمي الرحلات ووكلاء السفر ومتخذي القرار في القطاع السياحي لتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون وجذب مزيد من السياح إلى المقصد المصري.

وتشارك الهيئة هذا العام بجناح تبلغ مساحته 220 مترًا مربعًا، صُمم على الطراز الفرعوني بلمسة عصرية، ويضم شاشات عرض ضخمة لعرض الأفلام الترويجية للمقاصد المصرية، إلى جانب إعلانات ثابتة داخل المعرض ومحطة قطار ريمني للترويج لمصر كوجهة سياحية عالمية.

ويشارك 12 شركة سياحية و13 منشأة فندقية مصرية في فعاليات المعرض، بما يعكس اهتمام القطاع السياحي المصري بفتح آفاق جديدة للتعاون والترويج في السوق الإيطالي.

يُذكر أن معرض TTG Travel Experience يُعد أكبر وأهم حدث سياحي في إيطاليا، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد زائريه هذا العام 70 ألف زائر، ويُنظَّم الحدث برعاية الشركة الإيطالية المنظمة Italian Exhibition Group، وبالتعاون مع المجلس المحلي لمدينة ريمني ووزارة السياحة الإيطالية واتحاد الشركات السياحية Fiavet.