تبدأ من 23 ألف جنيه.. أسعار العمرة لشهر أكتوبر - اقتصادية و 5 نجوم

يهتم عدد كبير من المواطنين خلال هذه الفترة بالبحث عن أفضل عروض وبرامج العمرة، خاصة تلك التي تشمل أسعار الطيران والإقامة، باعتبارها من أهم الشعائر الدينية التي يحرص المسلمون على أدائها.

أسعار العمرة الاقتصادية تبدأ من 32 ألف جنيه

وكشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، تفاصيل أسعار برامج العمرة لشهر أكتوبر 2025 – 2026، موضحًا أن الأسعار تختلف حسب مستوى الإقامة ونوع البرنامج.

وأشار عابد في تصريحات لمصراوي، إلى أن برامج العمرة الاقتصادية تعد الخيار الأنسب للمواطنين الباحثين عن الأسعار المناسبة، حيث تبدأ من 32 ألف جنيه شامل تذاكر الطيران.

برامج العمرة الأربع والخمس نجوم

أوضح عضو غرفة شركات السياحة أن أسعار برامج العمرة فئة الأربع نجوم تبدأ من 40 ألف جنيه، بينما تصل البرامج الخمس نجوم إلى 50 ألف جنيه فأكثر، مع اختلاف التكلفة وفق مستوى الإقامة، وعدد الأيام، ونوع الطيران المستخدم.

الأوراق المطلوبة لحجز العمرة

فيما يتعلق بالإجراءات المطلوبة، أوضح أن المستندات الضرورية لحجز برامج العمرة تشمل:

جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ السفر.

صورتان شخصيتان بخلفية بيضاء وحديثتان، مع الالتزام بارتداء الحجاب للسيدات.

شهادة صحية معتمدة من أحد مكاتب الصحة الحكومية، مرفق معها أصل إيصال سداد رسوم فحص الكبار.

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر

أشار عضو غرفة شركات السياحة إلى أن الأوراق اللازمة لاستخراج جواز السفر تتضمن:

شهادة التجنيد أو مستند الإعفاء من الخدمة العسكرية للذكور.

بطاقة الرقم القومي سارية، مع صورتين شخصيتين حديثتين بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

مستند الحالة الاجتماعية للإناث (قسيمة الزواج أو الطلاق).

إيصال سداد رسوم استخراج الجواز وفق التعريفة المقررة.

المؤهل الدراسي في حال عدم تسجيله ببطاقة الرقم القومي.

وأكد عابد أن هذه المستندات يجب تقديمها إلى مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية لاستكمال إجراءات استخراج الجواز، تمهيدًا لحجز الرحلات واستصدار التأشيرات خلال المواعيد المحددة رسميًا.