إعلان

استمرار توافد الأطباء على مقر النقابة للتصويت في انتخابات التجديد النصفي

كتب - أحمد جمعة:

02:53 م 10/10/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء (4)
  • عرض 7 صورة
    انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء (3)
  • عرض 7 صورة
    انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء (6)
  • عرض 7 صورة
    انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء (1)
  • عرض 7 صورة
    انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء (2)
  • عرض 7 صورة
    انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تستمر عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، بمحافظة القاهرة بمقر نقابة الأطباء بدار الحكمة، بالإضافة إلى استمرار عملية التصويت في النقابات الفرعية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

وتستمر عملية التصويت حتى الخامسة مساءً، يعقبها غلق صناديق التصويت وبدء عملية الفرز داخل مقار النقابات الفرعية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء نقابة الأطباء

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| أول تعليق من البيت الأبيض على فوز الفنزويلية ماتشادو بنوبل للسلام
رسميا.. الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو تفوز بجائزة نوبل للسلام