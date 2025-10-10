تعرف على موعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2025

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تزداد التساؤلات بين المواطنين في مختلف المحافظات عن موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر، الذي يتم تطبيقه كل عام وفق قرار مجلس الوزراء الصادر في أبريل 2023.

وينص القرار على أن التوقيت الصيفي يبدأ من الجمعة الأخيرة في أبريل وحتى الخميس الأخير من أكتوبر، مع تقديم الساعة القانونية 60 دقيقة عن التوقيت المعتاد.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 عند الساعة 12 صباحًا، حيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة، على أن يستمر العمل بالتوقيت الشتوي حتى العودة للتوقيت الصيفي في أبريل 2026.