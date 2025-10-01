كتبت -داليا الظنيني:

كشفت دينا أبو الفتوح، مدير عام الوحدات المتحركة بالهيئة القومية للأنفاق، عن تفاصيل وأنواع القطارات التي ستعمل ضمن شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر.



وأوضحت أبو الفتوح، في لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، أن الشبكة ستشمل ثلاثة تصنيفات رئيسية للقطارات، تختلف حسب السرعة والغرض.



وأكدت أن القطارات المعلنة، أولهما القطار فائق السرعة، تصل سرعته إلى 230 كيلومتراً في الساعة.



وأوضحت أنه يتكون من 8 عربات متصلة ومفتوحة بالكامل من الداخل، مبينة أنه مُجهز بـأماكن مخصصة لاستقبال ذوي الهمم.



وذكرت أن هناك القطار السريع ، سرعته تصل إلى 160 كيلومتراً في الساعة.ويتكون من 4 عربات يستوعب 847 راكباً.



وأكملت: هناك قطار البضائع سرعته تصل إلى 120 كيلومتراً في الساعة، و تبلغ حمولته الإجمالية 1200 طن.



اقرأ أيضًا:



بعد وصول الكيلو لـ100 ألف.. نقيب الفلاحين يحذر من ارتفاع أسعار تقاوي البطيخ









إعلان قبول دفعة جديدة من الجامعيين كضباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2025









وزير العدل يرفض اعتراض الرئيس على أحد مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية





