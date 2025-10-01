إعلان

مسئول بـ "القومية للأنفاق" تكشف أنواع القطارات الكهربائية السريعة المقرر تشغيلها في مصر

كتب : داليا الظنيني

11:28 م 01/10/2025

القطارات الكهربائية السريعة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت -داليا الظنيني:

كشفت دينا أبو الفتوح، مدير عام الوحدات المتحركة بالهيئة القومية للأنفاق، عن تفاصيل وأنواع القطارات التي ستعمل ضمن شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر.


وأوضحت أبو الفتوح، في لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، أن الشبكة ستشمل ثلاثة تصنيفات رئيسية للقطارات، تختلف حسب السرعة والغرض.


وأكدت أن القطارات المعلنة، أولهما القطار فائق السرعة، تصل سرعته إلى 230 كيلومتراً في الساعة.


وأوضحت أنه يتكون من 8 عربات متصلة ومفتوحة بالكامل من الداخل، مبينة أنه مُجهز بـأماكن مخصصة لاستقبال ذوي الهمم.


وذكرت أن هناك القطار السريع ، سرعته تصل إلى 160 كيلومتراً في الساعة.ويتكون من 4 عربات يستوعب 847 راكباً.


وأكملت: هناك قطار البضائع سرعته تصل إلى 120 كيلومتراً في الساعة، و تبلغ حمولته الإجمالية 1200 طن.


اقرأ أيضًا:


بعد وصول الكيلو لـ100 ألف.. نقيب الفلاحين يحذر من ارتفاع أسعار تقاوي البطيخ




إعلان قبول دفعة جديدة من الجامعيين كضباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2025




وزير العدل يرفض اعتراض الرئيس على أحد مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية



لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دينا أبو الفتوح القومية للأنفاق القطارات الكهربائية السريعة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أسئلة حرجة.. لماذا يخاف محمود سعد من الموت؟ (فيديو)
وزير العدل لمصراوي: لم أرفض الاعتراض الرئاسي على مواد بمشروع "الإجراءات الجنائية"
وزارة العدل: لا صحة لرفض وزير العدل للاعتراض الرئاسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
"آراء طبية مستجدة".. قرار عاجل من الخطيب بالترشح لانتخابات الأهلي رسميًا
4 أكتوبر.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
وزير الكهرباء لمصراوي: لا زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى هذا الموعد
رئيس النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تنجرّ لمغامرات الحرب
ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة