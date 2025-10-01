رئيس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

كتب- محمد سامي ومحمد أبو بكر:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة الإجراءات المتخذة عقب إطلاق الإصدار الأول من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.

أكد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء على الدور المحوري للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في ضمان استدامة عملية التنمية، مشيرًا إلى أنها جاءت لتجمع بين الإصلاحات والجهود التي نفذتها الدولة المصرية في الفترات السابقة والحالية، إلى جانب رسم رؤية متكاملة للسنوات الخمس المقبلة.

وأوضح أن السردية تتناول السياسات النقدية والمالية، والإصلاحات المستقبلية، بما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في الأنشطة الاقتصادية والتنموية.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الاجتماع، ما تم تنفيذه منذ إطلاق الإصدار الأول للسردية الوطنية، مشيرة إلى إتاحة فصولها المختلفة عبر منصة "شارك"، وإطلاق حوار مجتمعي من خلال اجتماعات ولقاءات موسعة مع خبراء الاقتصاد، ومسؤولي القطاع الخاص، وأعضاء البرلمان، وممثلي الأحزاب، إلى جانب مجموعات العمل المتخصصة لمناقشة محاور السردية.

وأضافت أن هذه الجهود تهدف للوصول إلى إصدار ثانٍ من السردية يتضمن التوصيات والمقترحات التي جرى التوافق عليها مع مختلف الأطراف المعنية.

وفي السياق ذاته، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة أن تنتهي هذه المناقشات إلى إعداد برنامج تنفيذي شامل، يحدد بوضوح المهام المطلوبة من الوزارات والجهات المعنية خلال السنوات الخمس المقبلة.

كما استعرضت الدكتورة رانيا المشاط خلال اللقاء منهجية إعداد الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل (2026/2027 – 2029/2030)، والتي تعد أول خطة تنفيذية منبثقة عن السردية الوطنية.

وأوضحت أن هذه الخطة تتوافق مع الإطار الموازني للدولة، وتعتمد على منهجية البرامج والأداء التي تسمح بتوجيه الموارد إلى أولويات واضحة قابلة للقياس، بما يعزز كفاءة الإنفاق العام ويسهم في تحقيق نتائج تنموية ملموسة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإطار المنهجي للخطة يستند إلى إشراك جميع الوزارات والجهات المعنية في مراحل الإعداد، بدءًا من تحليل الوضع الراهن، وتحديد التحديات، وصياغة الأهداف ذات الأولوية، وصولًا إلى وضع آليات التنفيذ وتحديد الجهات المسؤولة عنها.

كما أوضحت أن الخطة تتضمن هيكلًا منهجيًا للأهداف لتحقيق التنمية الشاملة وفقًا لمبادئ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.

وتطرقت الوزيرة إلى الجهود الجارية لتطوير منهجية إعداد الخطة، والتي تشمل إعداد أدلة إرشادية، مثل "دليل إعداد الخطة" و"الدليل التطبيقي لمنهجية الأداء"، بالإضافة إلى بناء قدرات الكوادر المختصة في مختلف الوزارات، وميكنة إجراءات إعداد خطط البرامج والأداء ضمن منظومة إلكترونية متكاملة.

كما لفتت إلى أن الوزارات والجهات المعنية بدأت بالفعل في ربط مشروعاتها الاستثمارية بالبرامج المحددة، مع وضع مؤشرات أداء ومستهدفات كمية لقياس مدى التقدم في التنفيذ.

اقرأ أيضاً:

موعد إجازة 6 أكتوبر للقطاع الخاص.. الإثنين أم الخميس؟

بالظواهر الجوية.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (بيان بالدرجات)

فرص عمل جديدة بدولة عربية ورواتب تصل لـ1800 درهم شهريًا.. التخصصات والتقديم