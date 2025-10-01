وزير العمل: تحرير 216 محضر ضد منشآت مخالفة بشق الثعبان

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأربعاء، عن تحرير 216 محضرًا لمخالفات تراخيص عمل الأجانب ضد عدد من المنشآت في منطقة شق الثعبان بالقاهرة، والتي ثبت تشغيلها لعمالة أجنبية بدون تراخيص، وذلك في يوم واحد فقط.

وأوضح "جبران"، أن هذه الإجراءات جاءت من خلال حملات تفتيشية مكثفة نظمتها اللجنة المركزية للتفتيش، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والإدارة العامة للجوازات، في إطار متابعة تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

وأكد أن الحملات ستستمر خلال الفترة المقبلة حتى يتم استكمال تراخيص العمل لجميع الأجانب العاملين بمختلف المنشآت، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم بتشديد العقوبات على المخالفين، حيث تتضاعف الغرامات تبعًا لتكرار المخالفات وعدد العمالة غير المرخصة.

وجدد وزير العمل دعوته إلى جميع المنشآت بضرورة الإسراع في تسجيل الأجانب العاملين لديها لتجنب العقوبات القانونية، مشددًا على أن الحملات ستغطي مواقع العمل والإنتاج على مستوى المحافظات بشكل متتابع وعلى مراحل.

وأوضح أن المرحلة الأولى من الحملات، والتي تستمر لمدة شهر، تركز بشكل رئيسي على ضبط مخالفات تراخيص عمل الأجانب، فيما تشمل المراحل التالية متابعة التزام المنشآت بباقي بنود قانون العمل الجديد.

وشدد جبران على أن الوزارة ماضية في تنفيذ القانون بكل حزم، بما يضمن توفير بيئة عمل لائقة لصالح طرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، وتعزيز العلاقة بينهما. كما أشار إلى أن الوزارة تواصل تنظيم ندوات توعوية وتثقيفية بجميع المحافظات للتعريف بمواد القانون وأهدافه، بما يعزز نشر ثقافة الالتزام ويضمن تطبيقه بشكل فعّال.

