إعلان

حركة تغييرات بهيئة الإسعاف: "درويش" للعمليات.. و"مدحت" لشؤون المكتب

كتب : أحمد جمعة عسكر

05:05 م 01/10/2025

هيئة الإسعاف المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد جمعة:

شهدت هيئة الإسعاف المصرية حركة تغييرات محدودة في عدد من المناصب القيادية، شملت تعيين قيادات جديدة لتولي قطاعات حيوية داخل الهيئة.

ووفقًا لمصدر مطلع، أصدر الدكتور عمرو رشيد رئيس الهيئة قرارًا بتكليف الدكتور حسن درويش رئيسًا لقطاع العمليات والتشغيل، خلفًا للدكتور أحمد العزب الذي تقدم باستقالته أول أمس.

كما جرى تكليف شريف مدحت برئاسة الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، فيما تولى الدكتور أمير حمدي منصب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة المركزية.

تأتي هذه الحركة في إطار توجه الهيئة لإعادة هيكلة بعض القطاعات، وتعزيز كفاءة المنظومة الإسعافية بما يتواكب مع التطوير الذي تشهده منظومة الصحة في مصر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هيئة الإسعاف المصرية حركة تغييرات بهيئة الإسعاف الدكتور عمرو رشيد رئيس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"آراء طبية مستجدة".. قرار عاجل من الخطيب بالترشح لانتخابات الأهلي رسميًا
4 أكتوبر.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
وزير الكهرباء لمصراوي: لا زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى هذا الموعد
رئيس النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تنجرّ لمغامرات الحرب
ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة