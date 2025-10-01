حركة تغييرات بهيئة الإسعاف: "درويش" للعمليات.. و"مدحت" لشؤون المكتب

كتب- أحمد جمعة:

شهدت هيئة الإسعاف المصرية حركة تغييرات محدودة في عدد من المناصب القيادية، شملت تعيين قيادات جديدة لتولي قطاعات حيوية داخل الهيئة.

ووفقًا لمصدر مطلع، أصدر الدكتور عمرو رشيد رئيس الهيئة قرارًا بتكليف الدكتور حسن درويش رئيسًا لقطاع العمليات والتشغيل، خلفًا للدكتور أحمد العزب الذي تقدم باستقالته أول أمس.

كما جرى تكليف شريف مدحت برئاسة الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، فيما تولى الدكتور أمير حمدي منصب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة المركزية.

تأتي هذه الحركة في إطار توجه الهيئة لإعادة هيكلة بعض القطاعات، وتعزيز كفاءة المنظومة الإسعافية بما يتواكب مع التطوير الذي تشهده منظومة الصحة في مصر.