رئيس الوزراء يتابع مشروعات التعاون بين وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة

كتب : محمد سامي

04:52 م 01/10/2025

مصطفى مدبولي

كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، واللواء وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة في قطاعات الطرق والمحاور، والمرافق والبنية التحتية، والإسكان والتعمير، إلى جانب مناقشة جهود التنسيق بين الجانبين لدفع وتيرة العمل والانتهاء من المشروعات في أسرع وقت ممكن.

وأضاف أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى الموقف التفصيلي للبروتوكولات الخاصة بالمشروعات الجارية، وموقف سداد المستحقات المالية، فضلاً عن البروتوكولات الجديدة المقرر توقيعها قريباً بين الوزارة والهيئة بشأن عدد من المشروعات الجديدة.

