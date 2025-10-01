العمل: حملات تفتيش على مواقع إنشائية بالإسكندرية



وجه وزير العمل محمد جبران، بتكثيف حملات التفتيش الميدانية للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، خاصة ما يتعلق بمبادئ السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت، نظمت مديرية العمل بالإسكندرية حملات تفتيشية على عدد من المواقع الإنشائية.



وأوضح محمد كمال، مدير مديرية العمل بالإسكندرية، أن لجنة من مكتب السلامة والصحة المهنية ببرج العرب قامت بحملة تفتيشية داخل شركة كونكورد للتشييد والبناء، فيما نفذت لجنة أخرى من مكتب المنتزه حملة تفتيشية على الموقع الإنشائي بمنطقة محمد نجيب الخاص بمشروع المترو الجديد التابع لشركة أوراسكوم.



وأضاف أن تلك الحملات تأتي تنفيذًا لتعليمات الوزير، الذي أصدر أمس الثلاثاء "الكتاب الدوري" رقم 18 لسنة 2025، موجّهًا فيه مديريات العمل بالمحافظات إلى تكثيف الجهود الميدانية للتأكد من التزام جميع المواقع الإنشائية بأحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، مع إرسال تقارير دورية للإدارة المركزية المختصة بنتائج هذه الحملات.



وأكد وزير العمل أن إصدار هذا الكتاب يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية ورفع مستوى الأمان في مواقع العمل المختلفة، بما يحمي العنصر البشري ومقومات الإنتاج المادية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الكتاب الرابع المتعلق بأحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وفقًا لقانون العمل الجديد.





