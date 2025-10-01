إعلان

النواب يحيل اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية للجنة العامة

كتب – نشأت على:

12:45 م 01/10/2025

حنفي جبالي

قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة رسالة رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى اللجنة العامة بالمجلس.

ودعا رئيس المجلس اللجنة العامة للانعقاد عقب رفع الجلسة العامة بـ20 دقيقة اليوم، لدراسة الاعتراضات الواردة في رسالة الرئيس.

وكانت الجلسة العامة قد شهدت استعراض نص الرسالة، أعقبها كلمة ألقاها رئيس المجلس للتعليق على مضمون الاعتراض، مؤكدًا أنها تأتي في إطار الممارسة الدستورية الطبيعية الهادفة إلى تعزيز الضمانات وتحقيق المصلحة العامة.

حنفي جبالي مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية

