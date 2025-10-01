رئيس النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تنجرّ لمغامرات الحرب

كتب- نشأت علي:

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة بمناسبة افتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني، وجاء فيها:



قال رئيس المجلس: نجتمع اليوم في لحظة استثنائية من عمر وطننا وأمتنا، لنفتتح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني، حاملين العزم على استكمال رسالتنا الوطنية حتى آخر يوم في هذا الفصل، وفاءً بالعهد الذي ألقاه على عاتقنا شعب مصر العظيم.



وأضاف: نواجه مرحلة فارقة تتصاعد فيها التحديات من كل صوب، وفي القلب منها الممارسات الإسرائيلية التي تهدر القانون الدولي وتغتال القيم الإنسانية، مدفوعة بأيديولوجية متطرفة لا ترى في السلام إلا ضعفًا، ولا في العدوان إلا حقًا مكتسبًا. لقد تجاوزت جرائمها كل الحدود، وأعادت العالم إلى مشاهد الغاب والظلام، ممتدة بآثارها إلى دول عربية شقيقة، كان آخرها العدوان الغادر على دولة قطر.



وشدد على أن مصر متمسكة بموقفها الثابت في دعم الحقوق العربية، وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، وإقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه وفق حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع رفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين، والدفاع عن سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها.



الاصطفاف خلف القيادة السياسية

وأكد رئيس مجلس النواب: نجدد الاصطفاف خلف قائدنا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أثبتت الأحداث يومًا بعد يوم بُعد بصيرته وحكمته في إدارة ملفات الأمن القومي والسياسة الخارجية، وحزمه في الدفاع عن ثوابت الأمة.



وأشار إلى أن مصر، رغم اشتعال المشهد الإقليمي، ستظل منارة للسلام وصوتًا للعقلانية، مؤكداً أن السلام خيار استراتيجي لا بديل عنه، وأن مصر لن تنجرّ إلى مغامرات دعاة الحرب والدمار. وضرب مثالًا على ذلك بنجاحها مؤخرًا في التوصل إلى "اتفاق القاهرة" بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما فتح نافذة أمل لخفض التوترات الإقليمية والدولية عبر الدبلوماسية الهادئة والعمل الصامت الفعّال.



وأوضح رئيس المجلس أن مصر ماضية بعزم لا يلين في العمل مع الدول العربية والإسلامية، ومع الولايات المتحدة وسائر الشركاء الدوليين، لوقف الحرب الدائرة في غزة، عبر اتفاق شامل يضمن إدخال المساعدات الإنسانية بلا قيود، ويمنع تهجير الفلسطينيين، ويؤسس لإعادة إعمار القطاع، ويمهّد لسلام عادل على أساس حل الدولتين بما يحقق وحدة غزة والضفة في دولة فلسطينية مستقلة.



وأكد جبالي أن مجلس النواب سيواصل التزامه بدوره الوطني، عبر دبلوماسية برلمانية نشطة، تعكس نهج مصر الثابت القائم على الاتزان الاستراتيجي والعقلانية في التعامل مع قضايا الداخل والخارج.



وختم رئيس المجلس كلمته قائلاً: نفتتح اليوم فصلًا جديدًا من عملنا البرلماني، بعزم لا يلين على مواصلة رسالتنا حتى آخر لحظة، لا نبتغي سوى خدمة وطننا وصون مصالح دولتنا؛ لتظل مصر كما كانت دائمًا، سندًا للحق، ودرعًا للعدل، وصوتًا للقيم الإنسانية.







