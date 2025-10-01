إعلان

مدبولي يتوجه إلى البرلمان لإلقاء بيان بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية

كتب : أحمد الجندي

11:03 ص 01/10/2025

مصطفي مدبولي

كتب- أحمد الجندي:

يتوجه المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الآن إلى مقر مجلس النواب، لإلقاء بيان رسمي أمام أعضاء المجلس، وذلك بشأن الاعتراضات التي أبداها رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

