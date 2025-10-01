كتب- أحمد الجندي:

يتوجه المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الآن إلى مقر مجلس النواب، لإلقاء بيان رسمي أمام أعضاء المجلس، وذلك بشأن الاعتراضات التي أبداها رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

اقرأ أيضاً:

موعد إجازة 6 أكتوبر للقطاع الخاص.. الإثنين أم الخميس؟

بالظواهر الجوية.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (بيان بالدرجات)

فرص عمل جديدة بدولة عربية ورواتب تصل لـ1800 درهم شهريًا.. التخصصات والتقديم