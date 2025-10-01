أكد المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي أن التجارب التاريخية أثبتت أن المقاومة لا تقتصر على السلاح، مشيراً إلى أن توقف العمليات العسكرية يفتح الباب أمام شكل آخر من أشكال المقاومة وهو التفاوض، حيث أن المقاومة بالمفاوضة أصبحت أمراً ضرورياً.

وخلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على شاشة "إم بي سي مصر"، أوضح الفقي أن الدعم الأمريكي المفتوح لإسرائيل جعل تحقيق نصر عسكري أمراً مستبعداً، مؤكداً أن خطة ترامب للسلام، بالرغم مما قد يراها البعض من نقاط ضعف وعوار، تُعد أفضل ما يمكن الوصول إليه في المرحلة الحالية.

وشدد الفقي على ضرورة التعلم من التاريخ، حيث أن الرفض المطلق لكل ما يُعرض سابقاً أدى إلى الندم على قرارات فاتت. ولذلك، نصح بـالموافقة المبدئية على الخطة ثم الاستفسار عن تفاصيل بنودها وآلياتها.

واعتبر الفقي أن الخطة تمثل ضغطاً من القوى الكبرى على إسرائيل، كما أنها لا تتعارض مع رغبة الدول العربية في رفض التهجير القسري.

وأكد الفقي أن واضع الخطة حاول إرضاء جميع الأطراف، مشدداً على أن ترامب هو الراعي الرئيسي للخطة في الشرق الأوسط، ولديه القدرة على ممارسة الضغط الفعلي على إسرائيل، معتبراً أنه لا توجد بدائل أخرى لهذه الخطة في المرحلة الراهنة.

