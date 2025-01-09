مستجدات حرق منشأة ناصر.. إطفاء 3 مصانع وجار السيطرة على نيران الرابع

كتب- محمد نصار:

أكد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن قوات الحماية المدنية تمكنت من إطفاء 3 مصانع من الأربعة مصانع الذين نشب بهم حريق بشارع شاكر توفيق بمنطقة الزرايب بحي منشأة ناصر.

وفال صابر، في بيان قبل لحظات، إنه جار السيطرة على الحريق بالمصنع الرابع، مع تواجد كافة القيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للإشراف على عمليات الإطفاء.

وكانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بأحد المصانع، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للإشراف على عمليات إطفاء الحريق بواسطة 10 سيارات إطفاء وخزانين للمياه.

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