الزراعة تكشف حقيقة استيراد الدواجن ومنتجاتها من الصين

كتب-عمرو صالح:

كشف أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حقيقة قرار وزير الزراعة السماح باستيراد الدواجن ومنتجاتها من الصين.

وقال إبراهيم في بيان له أن قرار السماح باستيراد الدواجن ومنتجاتها من الصين كان بناءً على سماح الموقف الوبائي، وفور تغيره تم إلغاء هذا القرار ووقف العمل به وإصدار قرار وزاري بمنع استيراد الدواجن ومنتجاتها من الصين، مشيرا إلى أن كلمة الدواجن الواردة في قرار السماح بالاستيراد من الصين والذي تم إلغاؤه لا تعني الدواجن المجمدة أو بيض المائدة نظرا لأن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض حيث أن حجم إنتاجنا السنوي نحو 14 مليار بيضة وأكثر من 1.4 مليار طائر تسمين.

وتابع "إبراهيم" أن كلمة الدواجن تشمل كتاكيت جدود أمهات الدواجن والأعلاف وكل مدخلات إنتاج الثروة الداجنة، حيث يتم إنتاج فراخ التسمين وبيض المائدة منها محلياً.

وأكد على أنه لم يتم العمل بقرار السماح باستيراد الدواجن ومنتجاتها من الصين، مضيفًا أن الاستيراد يتم على أساس الموقف الوبائي للدولة المصدرة وقت الاستيراد وقبل دخول الشاحنات إلى الموانئ المصرية ولا يسمح اطلاقا بدخول كتاكيت أو مدخلات الإنتاج مصابة بأي أمراض حفاظا على صناعة الدواجن المصرية المستمرة والناجحة والمتطورة، بل أنه أصبح لدينا منشآت داجنة معزولة طبقاً لضوابط ومعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية تمكننا من تصدير ما يزيد عن احتياجاتنا من الدواجن ومنتجاتها إلى الخارج.

وتداول عدد من نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات ومعلومات تفيد باستيراد الدواجن ومنتجاتها من الصين وهو ما نفته وزارة الزراعة.

اقرأ أيضا..

الأرصاد تُحذر من طقس الـأيام المقبلة: منخفض جوي وأمطار متفاوتة الشدة تبدأ مساء اليوم

متحدث الحكومة: 79 مليار دولار بضائع جمركية تم الإفراج عنها خلال عام

إنجاز مجدي يعقوب الجديد.. ماذا نعرف عن صمامات القلب التي تنمو بالجسم؟

تطور جديد للنشاط الزلزالي في إثيوبيا.. "شراقي": 4 زلازال فى الساعات الأولى