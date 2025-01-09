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وزير الثقافة يدعو رجال الأعمال لتطوير قصور الثقافة

01:34 ص الخميس 09 يناير 2025

الدكتور أحمد فؤاد هنو

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كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن هناك مشكلة في دور السينما في مصر، ولا بد من مشاركة القطاع الخاص لدعم دور العرض بالمحافظات.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه يجب مشاركة رجال الأعمال والقطاع الخاص في دعم قصور الثقافة والاستثمار فيها.

وأشار إلى أن وزارة الثقافة ترحب بالقطاع الخاص لدعم قصور الثقافة على مستوى المحافظات، معقبًا: نحتاج إلى شراكة القطاع الخاص لتطوير قصور الثقافة.

وأكد أن هناك قرار من مجلس الوزراء بشأن تنسيق وضع أي تمثال في الميادين العامة من خلال وزارة الثقافة، حيث لا بد من موافقة الوزارة على وضع أي تمثال في أي ميدان.

وعن أزمة طلاء أسدين قصر النيل، علق وزير الثقافة قائلاً: ما حدث في تماثيل الأسود كان مجرد دهان جديد لمقاومة العوامل الجوية مع الحفاظ على جودتهم.

الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة السينما القطاع الخاص أحمد موسى قصور الثقافة
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