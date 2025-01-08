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مدبولي: نسعى لأن تصبح مصر مركزًا إقليميًا لتداول الغاز بشرق المتوسط

06:36 م الأربعاء 08 يناير 2025

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

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كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على استقدام الغاز القبرصي ونعمل على ذلك بقوة كبيرة.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، أن مصر تستهدف أن تكون مركزًا إقليميًا لتداول الغاز على شرق البحر المتوسط.

وتابع رئيس الوزراء قائلاً: "وضعنا لاستعادة الإنتاجية في حقل ظهر، ونعمل بشكل جاد كدولة على تسوية الفاتورة الشهرية الحالية للشركاء الأجانب".

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