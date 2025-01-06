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رئيس الأعلى للإعلام يبحث مع وزير الشباب والرياضة سبل تعزيز التعاون المشترك

10:15 م الإثنين 06 يناير 2025

المهندس خالد عبدالعزيز يستقبل الدكتور أشرف صبحي

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كتب- عمرو صالح:

استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في مقر المجلس بماسبيرو.

وبحسب بيان المجلس بحث سبل التعاون المشترك بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارة الشباب والرياضة، خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ملف الرياضية لما لها من دور كبير في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

واستهل المهندس خالد عبدالعزيز، اللقاء بالترحيب بالدكتور أشرف صبحي، مشيرًا إلى الدور الهام الذي تضطلع به وزارة الشباب والرياضة، في توفير مختلف البرامج والأنشطة لدعم الشباب المصري، مضيفًا أن حجم المسئولية الملقاة على الدكتور أشرف صبحي كبيرة خاصة وأن قطاع الرياضية مهم ومراقب يوميًا من المواطنين.

فيما أشار الدكتور أشرف صبحي، إلى ضرورة التعاون والتواصل مع المجلس للعمل على نشر القيم الرياضية ونبذ التعصب والعنف، مشيدًا بالدور الكبير الذي يلعبه المجلس في ضبط الإعلام الرياضي، خاصة في ظل القرارات التي أصدرها خلال الفترة الماضية.

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المهندس خالد عبدالعزيز الدكتور أشرف صبحي رئيس الأعلى للإعلام وزير الشباب والرياضة نبذ التعصب والعنف نشر القيم الرياضية
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