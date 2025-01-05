مفيش تهاون.. وزير الكهرباء يوجِّه بتحسين جودة تشغيل محطة شمال القاهرة "المركبة" -تفاصيل

كتب- محمد صلاح:

تفقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال زيارة ميدانية مفاجئة اليوم الأحد، محطةَ شمال القاهرة "المركبة" لتوليد الكهرباء بقدرة 1500 ميجاوات بمنطقة السواح؛ والتي تمثل 25% من إجمالي الطاقة الإنتاجية لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء، لمتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلي للتشغيل ومعدلات الأداء واستهلاك الوقود المستخدم.

يأتي ذلك في إطار خطة العمل لتغيير نمط التشغيل وتحقيق الكفاءة في الأداء، وتحسين جودة التغذية، وضمان استمرارية التيار الكهربائي، وزيادة الطاقات المولدة، وخفض استخدام الوقود الأحفوري، والحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات والتشغيل الاقتصادي للشركات التابعة.

بدأ الدكتور محمود عصمت الجولةَ الميدانيةَ باستعراض خطة العمل ونمط التشغيل ومدى تأثير ذلك على معدلات استخدام الوقود والطاقة المنتجة، وقام بتفقد وحدات التوليد بمحطة شمال القاهرة، وكذلك غرفة التحكم الرئيسية بالمحطة، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسؤولي التشغيل والصيانة بالمحطة حول كفاءة عمل الوحدات، وإجمالي الطاقة المولدة، ومقارنة ذلك بمعدلات استهلاك الوقود، بالإضافة إلى خطة الصيانة والجداول الزمنية للتنفيذ والتنسيق والربط مع مركز التحكم ومدى الاستجابة وسرعة تلبية احتياجات الشبكة القومية الموحدة للكهرباء؛ لا سيما في أوقات الذروة.

وتطرق عصمت إلى خطة مواجهة الأعطال ومعدلاتها ومستوياتها المختلفة وسرعة استجابة فرق العمل في إطار الخطة العامة لتحقيق جودة التشغيل، والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية والبرامج التدريبية لتطوير أداء العاملين، والحرص على تطبيق أقصى درجات الحماية لهم أثناء العمل.

وقال الدكتور محمود عصمت إن هناك رؤية واضحة تشمل خطةَ عمل لرفع كفاءة منظومة الطاقة والارتقاء بمعدلات أداء وتشغيل محطات التوليد، وخفض استخدام الوقود، وإيجاد حلول عملية للفقد الفني، موضحًا أن الزيارات الميدانية إلى محطات توليد الكهرباء كشفت عن ضرورة الاهتمام بالصيانة وإعادة النظر في الآليات المتبعة في البرامج والتوقيتات والجداول الزمنية، وكذلك تدريب العاملين وصياغة برامج متخصصة لكل قطاع، وأهمية التنسيق بين جميع القطاعات القائمة على تشغيل المحطات وضرورة التدخل قبل خروج الوحدات، ومتابعة ذلك على كل المستويات؛ لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة وضمان التشغيل الآمن والمستقر، وتحسين مؤشرات الأداء، وتفعيل دور لجان الأعطال، والسلامة والصحة المهنية، والتفتيش ومراقبة الجودة؛ للحفاظ على بيئة عمل آمنة وتحقيق التشغيل الاقتصادي.

وأضاف وزير الكهرباء أن تحسين جودة التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم من الطاقة المولدة والارتقاء بمستوى الخدمة الكهربائية، من أهم محددات تقييم الأداء والعمل على المستويات الوظيفية كافة، مشيرًا إلى استمرار خطة العمل الحالية لتحقيق التشغيل الاقتصادي للشبكة القومية للكهرباء، موضحًا أن الجولات الميدانية والوقوف على الواقع الفعلي في كل مواقع العمل ضرورة حتمية لتحقيق الأهداف المرجوة في إطار استراتيجية الطاقة.

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