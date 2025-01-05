وزيرة البيئة تستعرض جهود النهوض بمنظومة المخلفات خلال 2024

كتب- محمد نصار:

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، جهود الوزارة للنهوض بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات خلال عام 2024، موضحة استمرار الخطوات الحثيثة خلال للبدء في استكمال تنفيذ المنظومة بالتعاون مع الجهات المعنية، إلى جانب بعض التدخلات بالتعاون مع المحافظات لرفع كفاءة منظومة النظافة بها، وضمان تيسير مراحل تداول المخلفات حتى التخلص الآمن منها.

مشروعات الاستثمار البيئي في مجال المخلفات

تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أبو ظبي لإدارة النفايات "مجموعة تدوير" لتطوير الفرص الاستثمارية في قطاع إدارة المخلفات وإعادة التدوير في مصر، ومنها مشروع إنشاء مصنع لتدوير مخلفات جريد النخيل بالوادي الجديد لإنتاج الأخشاب بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ومحافظة الوادي الجديد باستثمارات تقديرية 70 مليون يورو.

كما تم افتتاح مصنع إنتاج أخشاب (MDF) من قش الأرز بالبحيرة بالتعاون مع وزارة البترول باستثمارات إجمالية 351 مليون يورو، و22 مصنعًا لتدوير المخلفات يتم إدارتها من خلال القطاع الخاص باستثمارات تقارب 4-5 مليارات جنيه، بالإضافة إلى التنسيق مع الشركة المصرية للبتروكيماويات لاستخدام الزيوت المستعملة كمدخل وقود الطائرات إنتاج المصنع إنتاج المستدام (SAF)‏ المزمع إنشائه باستثمارات تقديرية 150 مليون دولار على 3 سنوات.

وتم تحديد الفجوات والفرص الاستثمارية المتاحة من خلال إعداد مخطط متكامل لمنظومة إدارة مخلفات الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية يتضمن المنشآت القائمة، وإعداد كراسة شروط ومواصفات تمهيدًا لطرح تقديم خدمات معالجة مخلفات الرعاية الصحية من خلال القطاع الخاص، وإعداد مستندات الطرح الاستثماري للقطاع الخاص للبدء في تنفيذ منظومات المعالجة والدفن فور الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمجمع المتكامل لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان المنفذ من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى على مساحة 1228 فدانًا لخدمة محافظتي القاهرة والقليوبية.

وتابعت الوزيرة أنه في إطار تشجيع مصانع الأسمنت على التوسع في استخدام الوقود البديل على حساب الفحم، فقد تم توقيع عقود مع 5 مصانع أسمنت لإدارة وتشغيل 13 مصنعًا لتدوير المخلفات، التي بدأت بصدور قرار وزيرة البيئة رقم 49 بتاريخ 31/3/2021 بإلزام شركات الأسمنت المستخدمة للفحم باستخدام نسبة لا تقل عن 10% من الوقود المستخرج من المرفوضات الـ RDF ضمن مزيج الطاقة، ثم قرار منع استيراد الوقود البديل مما أدى إلى زيادة حجم الوقود البديل من 850 ألف طن سنويًا في 2023 إلى 1.4 مليون طن بنهاية 2024.

برامج منظومة إدارة المخلفات

فيما يخص تنفيذ برامج منظومة إدارة المخلفات، اتخذت الوزارة العديد من الإجراءات، فيما يتعلق بالبرنامج الأول الخاص بدعم البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظات المختلفة، حيث تم التنسيق مع أحد المكاتب الاستشارية لوضع التصور النهائي للمدينة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان، والمنفذ من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي، وجارٍ الانتهاء من أعمال البنية التحتية وتسليمها في أوائل 2025 وإعداد الفرص الاستثمارية القطاع الخاص في التصميم والتشغيل والصيانة، بالإضافة إلى استمرار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والإصلاح الإداري مع الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للإنتاج الحربي لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظات الجمهورية للمراحل من الأولى وحتى الخامسة خلال المدة من 2019 حتى 2024.

وفيما يتعلق بالمحطات الوسيطة الثابتة، فقد تم تسليم 19 موقعًا وجارٍ تنفيذ 8 محطات ثابتة بعدد من محافظات الجمهورية، كما تم إنشاء المحطة الوسيطة بمنيا القمح بالشرقية، بالإضافة إلى 2 رأس جرار مزودة مقطورة نصف قلاب حمولة 52 مترًا، بعد رفع التراكمات، وتم رفع التراكمات من موقعي زفتي وسمنود وإنشاء 2 محطة وسيطة بهذه المواقع مع توفير المعدات المتحركة، وبعد رفع التراكمات من موقع القطاوي، تم إنشاء المحطة الوسيطة لخدمة أحياء شرق وغرب شبرا الخيمة، وحول جهود إنشاء المحطات الوسيطة المتحركة فقد تم الانتهاء من توريد معدات لـ 14 محطة متحركة بمحافظات الإسماعيلية، القاهرة، دمياط، مطروح، الجيزة، شمال سيناء، القليوبية، الدقهلية، ودعم محافظات المنيا والقليوبية ودمياط بعدد 17 رأس جرار مزودة بمقطورة نصف قلاب حمولة 52 مترًا، و8 لوادر 3 م3.

كما تم تسليم 29 مدفنًا صحيًا بمحافظات (الوادي الجديد، بني سويف، الفيوم، المنوفية، البحيرة، سوهاج، الأقصر، جنوب سيناء، مرسى مطروح، الجيزة، أسوان، البحر الأحمر، الشرقية، السويس، شمال سيناء)، وجار تنفيذ 17 مدفنًا صحيًا، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي لمحافظة المنوفية لإنشاء الخلية الثالثة بطريق كفر داود الخطاطبة، وتقديم الدعم المالي لمحافظة القاهرة لإنشاء خلية دفن بالعبور، كما تم دعم 12 محافظة بـ 12 مركبة لودر مجنزر، و19 سيارة قلاب لتشغيلها في المدافن الصحية.

مصانع تدوير المخلفات

تم إنشاء 4 خطوط فرز في مدينة منوف بمحافظة المنوفية، ومدينتي بيلا وسيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى خط بمدينة المحلة الكبرى، و3 فواصل هواء لخطوط المعالجة بدفرة بمحافظة الغربية.

كما تم الانتهاء من تنفيذ 3 مصانع تدوير وهي تونا الجبل (المنيا) - دار السلام (سوهاج) - المحلة الكبرى (الغربية)، وتأهيل 6 خطوط وتوريد المعدات بالكامل (دفرة - الغربية)، ورفع التراكمات وإعداد التصميمات والبدء في تنفيذ مصنع تدوير (قويسنا)، والانتهاء من تأهيل 4 خطوط بجنوب سيناء، و2 خط في الغربية.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنه فيما يتعلق بالبرنامج الثاني الخاص بعقود التشغيل، تقوم الوزارة حاليًا بتقديم الدعم الفني للمحافظات في مجال التعاقد مع الشركات لتقديم وتوفير خدمات جمع ونقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة والمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات، وتشجيع الاستثمار في قطاع المعالجة عن طريق إدخال تكنولوجيات جديدة ومنها تحويل المخلفات إلى طاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر وغيرها، وقد بلغ عدد عقود المعالجة التي تم توقيعها مع الشركات المتخصصة 28 عقدًا لمعالجة المخلفات المتولدة عن 20 محافظة وهي القاهرة والقليوبية والمدن الجديدة قطاع غرب النيل، الدقهلية ودمياط والغربية وكفر الشيخ والإسماعيلية وبورسعيد والإسكندرية وجنوب سيناء والسويس والمنوفية وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد والأقصر وقنا.

كما تم إعداد الأدلة الإرشادية لإدارة وتشغيل مرافق البنية التحتية للمخلفات البلدية الصلبة، وتم إعداد نموذج كراسة الشروط والمواصفات لجمع ونقل مخلفات ذات طبيعة بيولوجية وتم تعميمها على المحافظات، وتعميم الكراسات على المحافظات للبدء في إجراءات طرحها، وإعداد نماذج للخطط المحلية الرئيسة والتقارير الشهرية لمتابعة الأداء لكل عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات وتعميمها على المحافظات للالتزام بها لتحسين عملية الرقابة والمتابعة لتحسين الخدمات المقدمة والرقابة على ما يتم تقديمه من القطاع الخاص.

وحول البرنامج الثالث الخاص بالدعم المؤسسي والمشاركة المجتمعية دمج القطاع غير الرسمي في مجال المخلفات، فقد سجل 4200 فرد على مستوى الجمهورية بياناتهم على الموقع الإلكتروني لتسجيل العاملين في مجال إعادة تدوير المخلفات، ضمن بروتوكول التعاون بين وزارات البيئة والتضامن الاجتماعي والعمل لتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمنظومة رسميًا.

وكذلك تم إعداد مسودة لعدد 4 مسميات للعمل في مجال ادارة المخلفات وهم: (جمع - فرز - تدوير - تخلص نهائي) بمنظومة إدارة المخلفات، وتم صدور قرار المسميات الوظيفية وبناءً عليه ستقوم مصلحة الأحوال المدنية بإضافة تلك المسميات لكي يستطيع أي شخص الحصول على المسمى الوظيفي، كما تم تنفيذ البرنامج التدريبي في محافظات المرحلة الأولى (الدقهلية - القليوبية - الغربية - كفر الشيخ - المنوفية - القاهرة - الجيزة - أسيوط - قنا)، للعاملين بمنظومة إدارة المخلفات ومنحهم كارنيه مزاولة المهنة وذلك لتغيير المسمى الوظيفي في بطاقة الرقم القومي، وتم صدور كارنيهات مزاولة المهنة لعدد 2000 متدرب من العمالة غير الرسمية، بالإضافة إلى دعم 10 شركات ضمن تنفيذ برنامج لدعم شركات القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي لدمجهم في منظومة المخلفات الجديدة لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، بتقديم الدعم الفني لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل بالمنظومة الجديدة، وتصميم منصة إلكترونية تجريبية لتدريبات متعددة في مجال إدارة المخلفات، والتشبيك مع هيئة نظافة وتجميل الجيزة والجهات الداعمة ماليًا (بنوك - جهاز تنمية المشروعات)، وشركات توفير المعدات و الحلول التشغيلية (مثل: شركة إينوفاتيفا بالتعاون مع البنك الأهلي المصري كأحد مصادر التمويل).

وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه طبقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات الذي يستوجب الإغلاق الآمن للمقالب العشوائية للمخلفات خلال فترة زمنية محددة، فقد تم إغلاق مقلب السلام وتركيب شبكات الغاز وتركيب وتشغيل وحدة لمعالجة الغاز، وتقديم الدعم المالي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمبلغ 150 مليون جنيه، كما تم شراء سيارة شفط صرف صحي لنقل سائل الرشيح من المدفن الصحي بالوفاء والأمل إلى محطة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، ويتم نقل سائل الرشيح المتولد من المدفن الصحي بالوفاء والأمل (60 م3/ يوم) بشكل مستدام إلى محطة مُعالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة صرف الصحي بالقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال الرفع المساحي، والمسح الجيوفيزيقي لموقع مقلب الطوب الرملي، وإعداد كراسة الشروط والمواصفات لتطوير منطقة المقلب بما يساهم فى سرعة تطويرها وبما يتوافق مع خطط تطوير وزارة النقل، وجار إعداد مستندات الطرح لتنفيذ أعمال إغلاق مقلب إلى زعبل بعد إعداد الدراسات اللازمة الخاصة بالغلق الآمن.

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه في إطار الاستراتيجية الوطنية لإدارة مخلفات البناء والهدم، فقد تم تخصيص 3 مدافن لاستيعاب كميات المخلفات المتولدة بالمدن الجديدة (الهندسة، العبور، شبرامنت)، وتحديث 16 مواصفة قياسية لمواد البناء لتسمح باستخدام ناتج التدوير، وحصر الكميات المتولدة والتراكمات التاريخية وإعداد خطة استثمارية أولية، وتقييم الكسارات المتنقلة للاستخدام في مصر للقضاء على الكميات المتراكمة بناءً على التكليفات الرئاسية.

منظومة المخلفات الزراعية

تم تنفيذ العديد من الإجراءات تضمنت عقد سلسلة من اللقاءات والحوارات المجتمعية للأفراد الفاعلة في منظومة قش الأرز بالمحافظات المعنية بالمنظومة (الشرقية - كفر الشيخ - البحيرة - الغربية - القليوبية - الدقهلية)، وعرض خطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال خريف وشتاء 2024-2025، وذلك بالتنسيق بين وزارة البيئة ممثلة في جهازيها (شئون البيئة - تنظيم إدارة المُخلفات) ومشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، والممول من البنك الدولي والجهات المعنية، وذلك لرفع درجة الاستعداد واتخاذ تدابير مبكرة للجهات للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة خلال موسم حصاد الأرز والذرة وأيضًا الحد من الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة الصناعية (مكامير الفحم - قمائن الطوب - المسابك).

وتم إشراك الجهات المعنية (المحافظة ممثلة في المحافظ والنواب والمساعدين - رؤساء المدن والقرى - وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي - الجمعيات الزراعية - شرطة المسطحات المائية والدفاع المدني - المتعهدين - ممثلين عن المزارعين - المستثمرين)، حيث تمت مناقشة الفرص والتحديات التي تواجه منظومة التعامل مع قش الأرز وفتح باب المناقشة لطرح الأفكار والرؤى، والاستماع للمشاكل التي تواجه مُتعهدى قش الأرز وأصحاب المواقع وبحث سبل تذليلها، لتفادي أية معوقات قد تواجه تنفيذ المنظومة عند البدء فيها مع موسم حصاد الأرز.

ومن خلال مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة التابعة لوزارة البيئة خلال عام 2024، توسعت المؤسسة في إنشاء وحدات الغاز الحيوي وتصميم وتنفيذ وحدات منزلية ثابتة ومتنقلة سعة 3 م3، وجار العمل على إنشاء وحدات متوسطة الحجم، ليكون إجمالي إنتاج الغاز الحيوي من مشروعات المؤسسة بنهاية العام 2.152 مليون متر مكعب سنويًا تعادل 86 ألف أسطوانة بوتاجاز وتعالج 53.8 طن من المخلفات الحيوية، كما تنتج 50,000 طن تقريبًا من السماد الحيوي.

وتم تنفيذ عدد من ندوات التوعية بعدد من المحافظات كما تم الاتفاق على عمل بروتوكولات تعاون مع جهات مختلفة حيث تم إنشاء وحدات غاز حيوي كل من محافظات (بني سويف - البحيرة - أسيوط - إسكندرية) بإجمالي إنتاج غاز 162 ألف متر مكعب سنويًا.

وكذلك تم توقيع بروتوكول مع جمعية الأورمان لإضافة وحدات الغاز الحيوي بالمنازل داخل القرى التي يتم إعادة تأهيلها على مستوى الجمهورية، والإنتهاء من 22 وحدة بمحافظتي البحيرة وأسيوط حتى الآن وجار الإعداد لإنشاء 50 وحدة بمحافظة أسوان، وإعداد عدد من الدراسات حول تكنولوجيات ضغط الغاز الحيوي وتنقيته، وأفضل ممارسات لإنتاج كهرباء من الغاز الحيوي، وتعظيم الاستفادة من المتبقيات الزراعية لإنتاج الغاز الحيوي بتكنولوجيا التغويز.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، استمرار وزارة البيئة في القيام بالتزاماتها الدولية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة في إطار عضويتها بالإتفاقيات الدولية (ستكهولوم، بازل وباماكو)، وبصفتها مراقب لاتفاقية روتردام وعلى المستوى الوطني.

وفي هذا الإطار، تم تشكيل لجنة من الجهات والوزارات المعنية تمهيدًا لإصدار القائمة الموحدة ومناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالمواد والمخلفات الخطرة، وإنشاء النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاص بالمواد والمخلفات الخطرة وهو (نظام متكامل للحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بأنشطة المواد والمخلفات الخطرة والتي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات إلكترونيًا) (WIMS)، وذلك لتسهيل الإجراءات على المستوردين والمصدرين.

كما تسعى الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة للوصول إلى إدارة متكاملة للمخلفات الطبية في مصر تهدف للحد قدر الإمكان من المخلفات الطبية التي يتم التخلص الآمن منها ومعالجة أكبر قدر ممكن، والعمل على توفير المناخ الداعم من خلال إصدار الدليل الإرشادي للتداول والتخلص الآمن من المخلفات الطبية وإعداد خطة عمل تشاركية، وتوفير الأطر التنظيمية والمعرفية والمعلومات، وفرص الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، كما تم اعتماد أكثر من تكنولوجيا لمعالجة المخلفات الطبية الخطرة المتولدة عن دور الرعاية الصحية من خلال لجنة المواد والنفايات الخطرة بوزارة الصحة والسكان وبمشاركة جهاز تنظيم إدارة المخلفات والمتمثلة في أجهزة معالجة بالحرق وأجهزة فرم وتعقيم بما يتوافق مع متطلبات جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

إلى جانب ذلك تم تحديث وتقييم الوضع الراهن لمنظومة المخلفات الطبية الخطرة وتحديث الكميات اليومية والسنوية المتولدة من المخلفات وتقدير الزيادات السنوية منها حتى عام 2044، بالإضافة إلى تقييم الوضع الراهن لمجمعات معالجة المخلفات الطبية الخطرة التابعة لوزارة الصحة والسكان والموزعة على 14 محافظة بمحافظات الجمهورية وتقييم الحالة الفنية لها وتحديد المشاكل التي تواجه كل موقع من هذه المجمعات، والمشاركة في أعمال اللجنة المشكلة بقرار وزير الصحة رقم 59 لسنة 2024 لبحث آليات الشراكة مع القطاع الخاص لمعالجة المخلفات الطبية الخطرة وتحفيز المستثمرين للدخول في قطاع المخلفات الطبية الخطرة، وإصدار العديد من الموافقات لمزاولة أنشطة نقل ومعالجة المخلفات الطبية الخطرة تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات عن طريق النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات (WIMS).

وللحد من الانبعاثات غير المقصودة للملوثات العضوية الثابتة الناتجة عن المخلفات الإلكترونية، فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدم من البنك الدولي لتحسن إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة بقيمة 9.130 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي والجهة المستفيدة وزارة البيئة.

ويتم متابعة التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية بالمواني (المهمل والبيوع) من خلال تسليمها لشركات إعادة التدوير الرسمية والمعتمدة من وزارة البيئة، ومراجعة 28 مصنع تدوير مخلفات إلكترونية وتحديث القائمة المعتمدة لتلك المصانع من خلال اللجنة المُشكلة بقرار وزير الصناعة والنقل، ومتابعة إجراءات المزادات الخاصة بالمخلفات الإلكترونية،ومتابعة أعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4230 لسنة 2023 لمتابعة التخلص الآمن من المهمل والرواكد بالمواني المصرية، ومتابعة أعمال اللجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة المشكلة بموجب قرار وزيرة البيئة رقم 30 لسنة 2023، ودراسة مقترحات القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة الواردة من الوزارات وإبداء الرأي الفني بشأنها.

التزامات مصر الدولية تجاه اتفاقية استكهولم

لتحقيق هذه الالتزامات، تم الانتهاء من برنامج الرصد العالمي للملوثات العضوية الثابتة GMP2، وتمت الموافقة على إجراء بعض التحاليل الخاصة بالحمأة لقياس تركيزات الملوثات العضوية الثابتة بها، وتمهيدًا لحصول مصر على التمويل الجديد للمرحلة الرابعة، تمت المشاركة بالاجتماع الختامي لبرنامج الرصد العالمي للملوثات العضوية الثابتة GMP2، وحصلت مصر على تمويل من مرفق البيئة العالمية (GEF) لمشروع مكافحة رغاوي الحرائق والذي سيتم تنفيذه بالمطارات، وجار الانتهاء من معالجة زيوت المحولات الملوثة (PCBs) في نطاق شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء ومنطقة الإسكندرية وغرب الدلتا التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء لإجمالي 1096 طنًا منذ بدء أعمال تنفيذ المعالجة خلال شهر أكتوبر 2021 وحتى الآن، وذلك من خلال وحدتي المعالجة المتحركة.

بالإضافة إلى تمثيل مصر كعضو في لجنة مراجعة الكيماويات (POPRC)، والفريق العامل بين الدورات والخاص بمركبات ثنائي الفينيل (PCBs) (SIWG).

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه لتحقيق التزامات مصر الدولية تجاه اتفاقية بازل فقد تم إصدار 95 موافقة لعبور سفن المخلفات الخطرة عبر قناة السويس وفقًا لاشتراطات اتفاقية بازل، ولتحقيق التزامات مصر الدولية تجاه اتفاقية روتردام (كمراقب)، يتم اتخاذ اللازم بشأن دراسة الاخطارات الواردة من الاتحاد الأوروبي للإخطار المسبق عن علم والخاص باتفاقية روتردام وتشريعات الاتحاد الأوروبي بناءً على طلبات الاستيراد الواردة من الشركات على نظام WIMS.

جهود الحد من المخلفات البلاستيكية

تم تنفيذ العديد من الإجراءات شملت تضمين المادة رقم 27 ولائحته التنفيذية رقم 18 و19 والتي تختص بتداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بقانون تنظيم إدارة المخلفات، وموافقة مجلس الوزراء على تفعيل استراتيجية الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتنسيق مع وزير التجارة والصناعة وصدور قراره رقم 559 بشأن اعتماد تطبيق المواصفة القياسية المصرية 3040 المعنية بأكياس التسوق البلاستيكية والمواصفة القياسية المصرية رقم 8570 المعنية بالبلاستيك القابل للكمر المنزلي.

كما يتم اتخاذ الإجراءات والمشاورات اللازمة تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء لتفعيل المادة 17 من قانون 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات والتي تختص بتطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج والذي ينص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الجهات المعنية قرارًا بتحديد المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسئولية الممتدة للمنتج، وبيان أصنافها والإجراءات المتبعة في شأنها، والمقابل الذي يتحمله المنتج نظير قيام الجهة الإدارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات، حيث يهدف تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتِج على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، للوصول لمعدل استهلاك 50 كيسًا للفرد في السنة بحلول 2030، بدلًا من متوسط 565 للفرد في السنة في القاهرة الكبرى وما بين 350-500 كيس للفرد على مستوى الجمهورية، وتوفير جزء من التمويل المطلوب لأنظمة الجمع الأكياس وتحفيز إعادة التدوير والتخلص الآمن منها في نهاية دورة حياتها.

وتم إطلاق مشروع تطوير الإرشادات التوجيهية للعلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية (Green label) بالتعاون مع وزارة الصناعة وشركاء التنمية، وافتتاح معرض Plastex2024 تحت رعاية رئيس الوزراء، كما تم توقيع وثيقة مشروع مبادرة بورسعيد لتحسين كفاءة إدارة المخلفات البلاستيكية بالتعاون بين وزارات البيئة والتنمية المحلية وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) لتقديم نموذج رائد للحد من التلوث البلاستيكي في محافظة بورسعيد، كما ترأس الوفد التفاوضي المصري اللجنة التفاوضية الحكومية الدولية (INC) المعنية بالتفاوض حول صك قانوني ملزم للحد من تلوث البلاستيك والتنسيق مع جميع الجهات المعنية للوقوف على موقف وطني موحد تجاه الاتفاقية في جميع الجولات التفاوضية من الأولى وحتى الخامسة.

وفيما يتعلق بالتعاون مع شركاء التنمية، فقد تم توقيع وثيقة مشروع "تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام" بدعم من الحكومة اليابانية وبتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) و تم من خلال المشروع تنفيذ عدة جلسات تشاورية ودورات تدريبية والمشاركة في أهم المعارض الخاصة بصناعة البلاستيك ودعم صدور المواصفات القياسية للبدائل الواردة بالقانون بالتنسيق مع هيئة المواصفات والجودة، كما تم التنسيق مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) للبدء في مشروع "تحسين سلسلة القيمة لإدارة المخلفات ودعم أدوات إعادة التدوير المحلية وإعادة استخدام المخلفات البلاستيكية" لبدء التنفيذ بمحافظة بورسعيد، والإعلان عن الانتهاء من أعمال مشروع النظم البيئية البحرية والساحلية الأنظف في مصر بمنحة من البنك الدولي مع مطلع 2024، تم من خلاله تدريب للمدربين (TOT) لعدد 45 معلمًا من 30 مدرسة في جميع أنحاء الجزء الغربي من الإسكندرية على كيفية إعداد حملات التوعية لمكافحة التلوث البحري من القمامة البلاستيكية، ورفع الوعي بأضرار التلوث من المخلفات البلاستيكية على البيئة البحرية لعدد 8 مدارس في الإسكندرية لأكثر من 250 طالبًا وطالبة من الجنسين تتراوح أعمارهم (10-16).

وتم بدء برنامج سفراء المناخ المدرسي الوطني لتشجيع الطلاب على نشر الكلمة بين دوائرهم، وتوزيع 400 كيس من الأكياس متعددة الاستخدام على الطلبة والمدرسين لتشجيعهم على استبدال الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، بالإضافة إلى إعداد دراسة حول تقييم المعامل المصرية التي تقوم بإجراء التحليلات والاختبارات المطلوبة للمنتجات البلاستيكية، من خلال التعاقد مع مؤسسة المعايير البريطانية The British Standards Institution لتقييم الموقف المعملي الوطني.

كما تم رعاية عدد من المبادرات الخاصة بالحد من المخلفات البلاستيكية والتوعية بأثرها السلبي على البيئة والاقتصادومنها مؤسسة شباب بيحب مصر معسكر لمتطوعيها بمحمية نبق، جنوب سيناء، ورعاية حملة المكتب العربي للشباب والبيئة بتنظيم أسبوع بيئي تحت شعار "بلا بلاستيك" بهدف حشد الجهود ورفع درجة الوعي بالخاطر الصحية والبيئية للمنتجات البلاستيكية وإطلاق حملة موسعة على منصات التواصل الاجتماعي للتوعية بأضرار ومخاطر البلاستيك والترويج لاستخدام البدائل وإعداد عدة حملات لتنظيف الشواطئ بالمحافظات الساحلية وتنفيذ عدة أنشطة ترويجية بالمدارس والجامعات ومراكز الشباب).

وتم كذلك إطلاق مبادرة (التوعية البيئية بالمدارس) بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وهي مبادرة بالتنسيق بين الوزارتين لرفع الوعي البيئي بالمدارس، تستهدف 100 مدرسة بالمنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة بالتعاون مع شركتي إنفيروماستر وارتقاء بهدف تعليم الطلاب فصل المخلفات والحفاظ على النظافة والبيئة، ويتم دعم المدارس بالحاويات، وتقديم ندوات توعية بيئية وتنفيذ مسابقة بيئية (كلنا فايزين) لتشجيع فصل المخلفات ورفع الوعي البيئي وتغيير السلوك، وتوقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية للحفاظ على التراث والبيئة بهدف التعاون لتقديم التوعية البيئية والتشجير، وتنفيذ ندوات توعوية حول مواد قانون المخلفات ومنظومة التراخيص والتصاريح بالجهاز للشركات والجمعيات الأهلية العاملة في مجال المخلفات، بالإضافة إلى تنفيذ ورشة عمل لبحث آليات تطبيق الإدارة المتكاملة للزيوت المستعملة.

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، جهود البرنامج الوطني لإدارة المخلفات لعام 2024 والتي تضمنت دعم جناح وزارة البيئة المشارك في المعرض الدولي للكتاب في دورته الـ 55، وتنفيذ عدد من الفعاليات البيئية، والمشاركة في المنتدى والمعرض الدولي للتنمية الحضرية WUF12، وعقد مؤتمر الكلايمثون العالمي بمحافظة قنا للعام الثاني على التوالي تحت عنوان كلايمثون صعيد مصر -نحو مدن حضرية ومستدامة" وبمشاركة ما يقرب من 150 طالبًا وطالبة من جامعات الصعيد "جامعة جنوب الوادي، أسيوط، سوهاج والأقصر".

وتم المشاركة في وضع حجر أساس إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية والمدفن الصحي بمركز قوص محافظة قنا، وإطلاق العمل بالمرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لمكون بناء القدرات والدعم الفني بمحافظات البرنامج، بالإضافة إلى توقيع عقود إدارة وتشغيل مصانع معالجة وتدوير المخلفات بين محافظتي قنا وسوهاج ومجموعة مصر للأسمنت، في إطار إشراك القطاع الخاص في تشغيل مصانع معالجة وتدوير المخلفات بين محافظتي قنا وسوهاج ومجموعة مصر للأسمنت، في إطار إشراك القطاع الخاص في تشغيل وإدارة مشروعات البنية الأساسية لمنظومة المخلفات.

كما تم تنفيذ عدد من المبادرات التوعوية من خلال البرنامج شملت إطلاق مبادرة دعم الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية البيئة وقطاع المخلفات على مواقع التواصل من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات EU-Green وهيئة التعاون الدولي GIZ، بهدف تحسين المشاركة المجتمعية في مجالات إدارة المخلفات وتغير المناخ والاقتصاد الدوار من خلال إتاحة الفرصة لتطوير مشروعات وتنفيذها على أرض الواقع، وإعلان مبادرة للمنظمات الغير هادفة للربح "معًا لخلق بيئة عمل أفضل وأكثر استدامة لقطاع ريادة الأعمال في مصر"، لعقد شراكات مع المنظمات غير الهادفة للربح والمتخصصة في تصميم برامج حاضنة للأعمال والمشروعات على مستوى الجمهورية لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في المحافظات الأربع.

وشارك البرنامج في مبادرة تقنين أوضاع العمالة غير الرسمية لعدد ما يقرب من 1000 عامل من العاملين بالقطاع غير الرسمي واستكمال سلسلة الدورات التدريبية في مجال إدارة المخلفات للعاملين بالمحافظات الواقعة في نطاق عمل البرنامج (كفر الشيخ والغربية)، وشارك البرنامج في إطلاق المرحلة الثانية من البرامج التدريبية للعمالة غير المنتظمة في مجال إدارة المخلفات بمحافظات الصعيد، وتم تنفيذ أول ورشة تدريب بمحافظة أسيوط لما يقرب من 400 عامل، كما تم تنفيذ الورشة بمحافظة قنا لعدد 150 عاملًا، وإطلاق العمل بمشروع توسعة مدفن السادات بمحافظة المنوفية والتابع لمحافظة الغربية لتصل نسبة الإنجاز إلى 75%، وجارٍ استكمال دراسة خفض الانبعاثات بالمحافظات الأربع (كفر الشيخ - الغربية - أسيوط - قنا)، من خلال مكون الدعم الفني وبالتعاون مع هيئة التعاون الدولي الألماني GIZ.

وتم أيضًا إطلاق سلسلة ورش العمل التدريبية لرفع كفاءة الجمعيات الأهلية حول كيفية إعداد مقترحات والموازنة التقديرية للمشروعات وذلك بالمحافظات الأربع التابعة للبرنامج لعدد 170 جمعية وذلك في إطار مبادرة دعم الجمعيات الأهلية التي أطلقتها الوزارة من خلال البرنامج الوطني NSWMP EU GREEN.

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