خاص| محمد دويدار رئيسًا لهيئة المحطات النووية

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن قرارًا صدر منذ قليل تضمَّنَ تكليفَ الدكتور محمد دويدار، مديرَ مشروع محطة الضبعة النووية، برئاسة هيئة المحطات النووية، خلفًا للدكتور أمجد الوكيل، رئيس الهيئة الحالي.



كان الدكتور محمد دويدار، قال مؤخرًا إن مصر لديها خطة للتوسع في مجال الطاقة النووية، وإن "الضبعة" نستطيع اعتباره مجرد خطوة في رحلة طويلة.



وأضاف دويدار، خلال كلمته بالمنتدى الخامس لتطوير الصناعة النووية، الذي نظمته هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أنه يجب التركيز على تنفيذ مشروع الضبعة الذي يعتمد على 3 محاور؛ اقتصادي واجتماعي وبيئي؛ فمشروع الضبعة من أعظم المشروعات في العالم ويعزز خلق فرص استثمار أجنبي في مصر، فالمشروع أدخل صناعة جديدة إلى مصر.